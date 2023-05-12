«سعود التعليمية الخيرية» و«جاهزية» يطلقان مركز رأس الخيمة لطب الكوارث

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مؤسسة سعود التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، بالتعاون مع برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، مركز رأس الخيمة لطب الكوارث، لتعزيز قدرات خط الدفاع الأول من العاملين في المجال الصحي بمختلف مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة وطلاب الجامعات الطبية، وتعزيز الجاهزية للاستجابة الطبية الموحدة للكوارث والطوارئ المستقبلية وفق منهج موحد ومعتمد دولياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مؤسسة سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، للإعلان عن توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة و«جاهزية»، ووقع الاتفاقية سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، والدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية».

وقالت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، إن إنشاء «مركز رأس الخيمة لطب الطوارئ» يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لدعم ومساندة مؤسسات الدولة في منظومة التعليم والتدريب الطبي التخصصي لطب الكوارث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز