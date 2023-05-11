الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الايام المقبلة من الجمعةإلى الثلاثاء المقبل على النحو التالي:



الجمعة

الطقس: صحو بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو بوجه عام.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر وغائم جزئي أحياناً نهاراً..

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب غرباً مساءً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر وغائم جزئي أحياناً نهاراً- انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحرمتوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب مساءً في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس:رطب على السواحل صباحاً - غائم جزئي إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الغربية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً نهاراً وخفيف ليلاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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