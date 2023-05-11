«الإمارات الصحية» تشيد بكوادر التمريض في يومها العالمي

المصدر: دبي- البيان

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هنأ الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، جميع الممرضين والممرضات، ممن يعملون في منشآت المؤسسة، وفي القطاع الصحي عموماً، باليوم العالمي للتمريض، الذي تحتفي به المؤسسة، إلى جانب المجتمعات الصحية في مختلف أنحاء العالم، في الـ 12 من مايو سنوياً، مؤكداً حرص المؤسسة على إبراز جهودهم الكبيرة، وتسليط الضوء على الدور الجوهري الذي تضطلع به الكوادر التمريضية، مشيراً إلى اتساع نطاق الأعمال والمهام المنوطة بهم، وتشعب أدوراهم التخصصية، بما يخدم تحقيق رؤية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بأن تكون من الوجهات الرائدة عالمياً في تقديم أفضل الخدمات الصحية، لا سيما الخدمات التمريضية العامة والتخصصية، وذلك ضمن أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن هذه المناسبة هي فرصة لاستذكار الجهود الاستثنائية التي تبذلها الكوادر التمريضية، والأدوار الحيوية التي تلعبها هذه الكوادر بكفاءة وجودة عاليتين، كجزء من فريق الرعاية الصحية متعدد التخصصات، والذي أثبت جدارته واستحقاقه لكل عبارات الشكر والثناء، كما نؤكد أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تواصل مساعيها الحثيثة لدعم وتمكين الكوادر التمريضية، وبالأخص فئة الشباب، كونهم يمثلون مستقبل المهنة، والذراع الداعمة للنظام الصحي، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في الدولة.

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