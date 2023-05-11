«السوربون أبوظبي» تطلق مبادرة Youth COP

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت جامعة السوربون أبوظبي مبادرة SUAD Youth COP خلال ندوة افتراضية جمعت أكثر من 700 مشارك من 85 دولة مختلفة ولجنة من قادة المناخ الذين يلعبون دوراً رئيسياً في بلدانهم.

وفي كلمتها الافتتاحية، تحدثت معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات، ورئيسة مجلس أمناء الجامعة، عن أهمية تمكين الشباب والدور الذي سيؤدونه في التحول العالمي. وشددت معاليها على التزام دولة الإمارات بمؤتمر الأطراف COP28 وأهمية دمج الشباب في عملية التطوير، وهو ما تم التعبير عنه باختيار معالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس مركز الشباب العربي، رائدة للشباب في مؤتمر المناخ "COP 28" كما أشادت معاليها بدور الجامعات الأكاديمية مثل جامعة باريس سيتي في فرنسا وجامعة سيريا الفيدرالية في البرازيل وتشجعها على مواصلة المشاركة في مناقشات المناخ.

ورحبت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي بالمشاركين في الحدث الذي يعقد بالتعاون مع جامعة باريس سيتي (فرنسا) وجامعة سيريا الفيدرالية (البرازيل)، ويونغو (الدائرة الرسمية للشباب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)، وسلطت البروفيسورة سيرانو الضوء على أن جامعة السوربون أبوظبي، بصفتها مؤسسة تعليم عالي فرنسية إماراتية، تقوم بتشجيع الطلاب والشباب في مختلف أنحاء العالم على الانخراط في الحوار لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ COP21 التي تجري في وقت لاحق من هذا العام في الإمارات العربية المتحدة، كجسر بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة.

وكان من بين المتحدثين الرئيسيين أيضاً إغناسيو إيبانيز، سفير الاتحاد الأوروبي لدى البرازيل، وجوليانا ألفيس، وزيرة الدولة للشعوب الأصلية في سيارا، البرازيل؛ وصبرا نوردين، المبعوثة الخاصة المعنية بتغير المناخ في المالديف؛ وياو مارسيل، كبير مستشاري وزارة البيئة والتنمية المستدامة في ساحل العاج؛ السيد جاي شاه، جهة الاتصال التابعة للفريق العامل المعني بالتكيف في يونغو/اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ والسيدة إدواردا الزغبي، كبيرة مستشاري الطاقة الطلابية. وتمت مناقشة أهمية هذا الحدث والدور الذي يجب أن يلعبه الطلاب والأجيال القادمة في مكافحة تغير المناخ. وشدد أطراف حلقة النقاش على أهمية دعم المناطق، ولا سيما جنوب الكرة الأرضية، الأكثر تأثرا بظواهر تغير المناخ التي أصبحت الآن حقيقة واقعة بالنسبة للكثيرين.

وتمثل مبادرة SUAD Youth COP إحدى المبادرات التي نظمتها جامعة السوربون أبوظبي كجزء من مبادرة Go Green 2023 وبما يتماشى مع عام الإمارات للاستدامة ومؤتمر الأطراف COP28 القادم.

وتم تطوير هذه المبادرة للسماح للطلاب من جميع أنحاء العالم بالمشاركة في مناقشات مؤتمر الأطراف COP28 من خلال محاكاة للمناقشات، حيث سيقوم الطلاب بإعداد وثيقة طموحة وشاملة لمعالجة الموضوعات الملحة حول المحيطات، وآليات الخسائر والأضرار، وانتقال الطاقة. وسيتعاون 25 فريقاً (ما يعادل 75 طالباً) في حدث تفاوضي حول الموضوعات المتعلقة بالمناخ.

كما سيقوم الطلاب المختارون بتطوير وثيقة مشتركة ستصبح "دعوة للعمل من جامعة السوربون أبوظبي إلى أجيال المستقبل" والتي سيتم تقديمها في COP28 من قبل الفريقين الفائزين.

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