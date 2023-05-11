محمد بن راشد: طيران الإمارات روح دبي.. والأزمات تزيدنا إصراراً على الصدارة العالمية

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن طيران الإمارات تمثل روح دبي، عارضاً سموه نتائج أرباح وعوائد طيران الإمارات.

ودون سموه: «طيران الإمارات أعلنت عن نتائجها المالية السنوية.. أرباح 10.9 مليارات درهم .. عوائد 119.8 مليار درهم.. الركاب 43 مليون راكب.. و102 ألف موظف.. أكثر عام ربحية على الإطلاق بعد إحدى أسوأ الأزمات العالمية التي مرت على قطاع الطيران العالمي في آخر 3 سنوات».

وأضاف سموه: «طيران الإمارات تمثل روح دبي.. لا تزيدنا الأزمات إلا قوة.. ولا تزيدنا السنوات إلا إصراراً على الصدارة العالمية».

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