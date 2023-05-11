"آيرينا" تعلن عن مبادرة جديدة لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة التي يقودها الشباب

المصدر: وام

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" اليوم عن إطلاق مبادرة "NewGen" لدعم روّاد الأعمال والمبتكرين الشباب في تسريع وتيرة التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وستساهم المبادرة في بناء القدرات، وتوفير الإرشادات والموارد للمشاريع والشركات الناشئة التي تديرها قيادات شابة، وتعمل على تطوير حلول مبتكرة لتعزيز اعتماد مصادر الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.

وتم إطلاق مبادرة "آيرينا" بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش فعاليات "المؤتمر العالمي للمرافق" خلال "منتدى الشباب للطاقة" الذي نظمته شركة طاقة في أبوظبي.

وأطلقت "آيرينا" المبادرة بالتعاون مع "سوشال ألفا"، وهي منظمة غير ربحية مقرها الهند تدعم الشركات الاجتماعية الناشئة؛ ومؤسسة "إينيل" للطاقة، وهي منظمة عالمية غير ربحية تركز على دعم إعداد الدراسات والأبحاث ولا سيما في مجال الطاقة.

وبوصفهما شريكَي المعرفة للمبادرة، ستوفر المؤسستان الخبرات التقنية والمشورة اللازمة لتمكين رواد الأعمال والمبتكرين الشباب من تحقيق النجاح.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة - بهذه المناسبة - : "يعتبر التحول السريع إلى مصادر الطاقة المتجددة أمراً محورياً لمستقبل كوكبنا، ويلعب روّاد الأعمال الشباب دوراً حيوياً في دعم هذا الانتقال. ويساهم إطلاق مبادرة "NewGen” في تمكين جيل جديد من روّاد الطاقة المتجددة وتزويدهم بالموارد اللازمة لمواجهة تحديات عصرنا الملحّة".

وستدعم المبادرة المشاريع والشركات الناشئة التي يقودها الشباب وتركز على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات عدة، منها تخزين الطاقة وكفاءتها، وتكامل الشبكات.

وسيتلقى المشاركون التدريب والإرشادات والموارد الداعمة لمساعدتهم على تطوير الحلول وتوسيع نطاقها، كما ستتسنى لهم فرصة التنافس على "جائزة آيرينا للشباب" التي تقدم جوائز مالية لأفضل 5 حلول.

من جانبه، قال مانوج كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سوشال ألفا": "يسرنا أن نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومؤسسة ’إينيل‘ لإطلاق هذه المبادرة الهامة، والتي تنبع من إيماننا بأهمية دعم رواد الأعمال والمبتكرين الشباب لتشجيع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة وتسريع الانتقال إلى مستقبل مستدام".

من ناحيته عبّر كارلو بابا، العضو المنتدب لمؤسسة "إينيل" للطاقة، عن سعادته بهذا التعاون، مشيراً إلى الإمكانات التي تقدمها المبادرة الجديدة، قائلاً: "نحن متحمسون للمشاركة في هذه المبادرة التي ستسهم في دفع عجلة الابتكار وتسريع تحوّل قطاع الطاقة بشكل أكبر، إلى جانب مساعدة المواهب الشابة على الفوز في سباق التحول إلى مستقبل قائم على الطاقة النظيفة".

وتندرج المبادرة في إطار مساعي "آيرينا" لتسريع تحول قطاع الطاقة العالمي القائم على مصادر الطاقة المتجددة. وتدأب الوكالة على دعم القيادات الشابة في مجاليّ الابتكار وريادة الأعمال بهدف خلق فرص جديدة لتطوير الطاقة النظيفة وتمكين وصول المجتمع الدولي إلى أهداف المناخ والتنمية المستدامة.

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