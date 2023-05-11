أحمد بن سعيد: إنجاز مجموعة الإمارات لم يكن ليتحقق لولا رؤية محمد بن راشد

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن إنجاز مجموعة الإمارات بتحقيق أرباح قياسية بلغت 10.9 مليار درهم في سنتها المالية الماضية، لم يكن ليتحقق لولا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسياساته الاقتصادية التقدمية في دبي.

وأضاف سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المحرك الرئيسي لمسار مجموعة الإمارات، ولعبت قيادته الحكيمة دورا محورياً في نجاح المجموعة.

حيث دون سموه: " أعلنت مجموعة الإمارات تحقيق أرباح قياسية بلغت 10.9 مليار درهم في سنتها المالية الماضية، وذلك في تحول إيجابي كبير عن نتائج السنة السابقة. كما ارتفعت الإيرادات أيضًا بنسبة 81٪ إلى 119.8 مليار درهم، نتيجةً للطلب القوي من العملاء الذي شهدناه في جميع أعمال المجموعة. وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسياساته الاقتصادية التقدمية في دبي، وهو أيضا المحرك الرئيسي لمسار مجموعة الإمارات، وقد لعبت قيادته الحكيمة دورا محورياً في نجاحنا.".

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