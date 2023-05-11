سارة الأميري: الإمارات ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية وتعمل على توفير التمويل المناسب. وأضافت خلال جلسة «التقنيات والسياسات لإزالة الكربون الصناعي العالمي.. منظور إماراتي» المنعقدة ضمن «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ»، أن دولة الإمارات لا تتوقف عن البحث والتطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة لإحداث التغير المطلوب لتقليل الانبعاثات.

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