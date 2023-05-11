الشؤون الإسلامية تكرم الرعاة وشركاء نجاح مبادرة «رمضان دبي»

المصدر: دبي - وام

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كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أمس، الشركاء الاستراتيجيين والرعاة واللجان التنظيمية في مبادرة رمضان دبي 1444هـ، خلال الحفل الختامي للمبادرة الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي بدبي.

حضر حفل التكريم الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة، واللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالقيادة العامة لشرطة دبي، والمديرون التنفيذيون بالدائرة، وعدد من مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية المشاركة في فعاليات رمضان دبي.

بدأ الحفل بتلاوة عطرة للقرآن الكريم ثم عرض فيديو حول إنجازات مبادرة رمضان دبي التي أقيمت تحت شعار «رمضان دبي مع من نحب» وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وتمثلت إنجازات مبادرة رمضان دبي خلال الشهر الفضيل في مشاركة أكثر 800 شخص في إفطار دبي في تجربة تعزز التعايش في المجتمع و200 موظف ومتسابق في موظفي حكومة دبي و500 ألف درهم بسواعد السباق الخيري للأطفال «سبارتن» و200 مدرس ومدرسة تقديرا لدورهم و100 شاب من شباب العالم على مائدة واحدة و11 فناناً تشكيلياً لنشر ثقافة العمل الخيري و12 فريقاً في كأس دبي و14 مليون وجبة إفطار خلال الشهر الكريم و640 ألف مصلٍ في صلاتي التراويح والقيام لفعالية قراء دبي وفعالية نخبة القراء.

وأكد الدكتور حمد الشيباني في كلمته خلال الحفل أن مبادرة «رمضان دبي» هي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بمدينة دبي في كافة المجالات لا سيما في شهر رمضان الفضيل ومع من نحب وبين مختلف الجاليات التي تعيش على أرضها.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور حمد الشيباني والمديرون التنفيذيون بالدائرة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة واللجان التنظيمية.

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