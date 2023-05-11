«التغير المناخي» تختتم المؤتمر العلمي الرابع للطب البيطري

المصدر: دبي - وام

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اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، المؤتمر العلمي الرابع للطب البيطري تحت شعار «تطبيق نهج الصحة الواحد من أجل الاستدامة»، بهدف مناقشة سبل وحلول الارتقاء بالصحة الحيوانية وفق أسس مستدامة من أجل تعزيز الثروة الحيوانية وتحقيق الاستفادة المثلى منها في تعزيز الأمن الغذائي.

وشهد المؤتمر، الذي استمرت فعالياته ليومين في دبي، حضور المهندس عيسى الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد على الحوسني ممثل المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بأبوظبي.

والدكتور ماركوس تيبو ممثل المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الإمارات، والدكتور آرفي لي ويلينجهام رئيس قسم الطب البيطري في كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات.

بجانب ذلك شهد المؤتمر حضور مجموعة من المتحدثين وخبراء من وزارة التغير المناخي والبيئة، والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ووزارة الزراعة البريطانية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الإمارات، ومختبر أبحاث الطب البيطري المركزي، ومجموعة من خبراء الشركات العالميةZOETIS, ELANCO, BOHERINGER بالإضافة إلى متحدثين من الجهات البيطرية في الدول المشاركة.

وشهد المؤتمر حضور أكثر من 150 مشاركاً من ممثلي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والسلطات المحلية في الدولة، وهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومجموعة من طلبة كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات، وعدد من الشركات العالمية والشركات المحلية في القطاع الخاص، بجانب ممثلي عدد من الجهات الصحية والبيطرية من مختلف دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق والأردن ومصر وتركيا وسوريا وتونس ولبنان.

ويأتي المؤتمر تلبية لمتطلبات الاستراتيجية العالمية للحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز قدرات الدول للتنفيذ الأمثل للخطط الوطنية «NAPs» بشأن مقاومة مضادات الميكروبات «AMR».

وناقش «المؤتمر العلمي الرابع للطب البيطري» محورين رئيسيين هما، التصدي لانتشار مضادات الميكروبات، والتشريعات المنظمة للصحة الحيوانية على مستوى العالم، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل حول برنامج ANIMUSE لدى منظمة الصحة الحيوانية، وهو قاعدة بيانات استعمال مضادات الميكروبات في الحيوانات الموجودة تتبع منظمة الصحة العالمية. وتم تطوير هذا النظام الجديد لقاعدة البيانات العالمية لاستخدام مضادات الميكروبات في الحيوانات (ANIMUSE) استناداً لأحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وسيكون له أبلغ الأثر في نهاية المطاف في تطوير سياسات ومعالجات مكافحة الأسباب الرئيسية لسوء الاستخدام غير المسؤول لتلك المواد العلاجية المهمة الذي يتسبب في انتشار مسببات الأمراض المقاومة للمضادات بين للإنسان والحيوان، فضلاً عن التسبب في التلوث البيئي.

وخلال انطلاق المؤتمر، أكد المهندس عيسى الهاشمي، أن الثروة الحيوانية ركيزة رئيسية للأمن الغذائي العالمي، كونها مصدراً لنحو 34 % من البروتين الضروري لصحة الإنسان، مشيراً إلى اعتماد مئات الملايين من البشر حول العالم على الثروة الحيوانية لمواجهة التغيرات المناخية بسبب قدرة بعض الحيوانات على التأقلم ومواجهة الصدمات المناخية.

مشيراً إلى أن الثروة الحيوانية ستُشكل ركيزة رئيسية لمناقشات موضوعات الأمن الغذائي والتغير المناخي خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الجاري، وهو ما يضع مسؤولية على الإمارات للتعاون مع مختلف الأطراف لإيجاد حلول لتعزيز تلك الثروة بشكل مستدام وبأقل تأثير ممكن على المناخ والبيئة.

وأعرب الدكتور محمد علي الحوسني ممثل المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بأبوظبي، عن تقديره العميق بهذا التعاون الوثيق والشراكة المنتجة بين المنظمة ووزارة التغير المناخي والبيئة في تنظيم هذا الحدث، والذي يقدم مثالاً حياً للشراكات البناءة بين المنظمات الدولية والدول الأعضاء خدمة للأهداف المشتركة بين الطرفين.

من جانبها، قالت الدكتورة كلثم كياف، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، تأتي هذه الفعالية لتأكيد جهود الوزارة في مجال استدامة نهج الصحة الواحدة وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه الفعالية لترسيخ دور القطاع الخاص والمنظمات الدولية كأحد السواعد الرئيسية للحكومة لريادة نهج الصحة الواحدة القائم على الابتكار، كما نسعى من خلال استعراض التجارب الريادية الناجحة على الصعيد الدولي على ضمان استدامة نهج الصحة الواحدة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحد من استخدام المضادات الحيوية.

وخلال أجندة الفعاليات، ناقش المؤتمر العلمي الرابع للطب البيطري مجموعة من الموضوعات وعلى رأسها «سلامة المستحضرات البيطرية»، و«دعم الوصول إلى الأدوية البيطرية من خلال الممارسات التنظيمية الجيدة»، و«أنماط مقاومة مضادات الميكروبات في البكتيريا الشائعة المنقولة عن طريق الغذاء»، و«مقاومة مضادات الميكروبات»، و«تكنولوجيا التحصينات».

واستعرض ممثلو الجهات المشاركة تجاربهم الرائدة في العديد من المجالات المتعلقة بتعزيز صحة الحيوانات والرعاية البيطرية والتعامل السليم مع المنتجات البيطرية من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مثل أساليب التخزين والتوزيع، وتسجيل المنتجات البيطرية، ونظم الأتمتة، وتقليل الأعباء الإدارية، وغيرها من الموضوعات.

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