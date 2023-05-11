هزاع وحمدان بن زايد وطحنون بن محمد: رفاهية الإنسان أولوية القيادة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن القيادة الرشيدة تضع الإنسان ورفاهيته في مقدمة أولوياتها.

مشيرين إلى أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات، ما يرسخ الأولوية التي توليها القيادة الحكيمة لتنمية الأسرة المواطنة.

مستقبل

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «توجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، واعتماد المجلس التنفيذي برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد، تطوير أحياء سكنية في الإمارة بقيمة 85 مليار درهم، يرسخان الأولوية التي توليها القيادة الحكيمة لتنمية الأسرة المواطنة وتعزيز رفاهيتها وبناء المستقبل الزاهر للشباب الإماراتي».

تطوير

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «توجيهات رئيس الدولة، واعتماد المجلس التنفيذي برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد، تطوير أحياء سكنية في الإمارة بقيمة 85.4 مليار درهم.. تعبر عن حرص قيادتنا الرشيدة على وضع الإنسان في مقدمة أولوياتها وتنفيذ البرامج التي توفر الاستقرار الأسري والعيش الكريم لمواطنيها».

فرحة

وفي حسابه عبر «تويتر»، قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان: «فرحة أبناء الوطن عارمة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله اعتماد 85.4 مليار درهم لتطوير أحياء سكنية متكاملة بمختلف مناطق الإمارة. رفاهية المواطن واستقرار الأسرة أحد أهم أولويات برامج المجلس التنفيذي برئاسة سمو ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد».

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