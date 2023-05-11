معهد الابتكار التكنولوجي يطلق مجموعة تحديات تشفير لتعزيز الأمن الرقمي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز الأبحاث العلمية الرائد عالمياً وذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، أمس، عن إطلاق مبادرة «تحديات McEliece»، والتي تمثل أولى تحديات التشفير في دولة الإمارات وتهدف إلى اختبار قوة نظام التشفير McEliece المعروف.

ونظام تشفير McEliece هو أحد أشهر أنظمة التشفير، والذي يعد أيضاً كأحد الأنظمة القوية والقادرة على التصدي للهجمات. وسيتم إطلاق المبادرة تحت إشراف قسم بحوث علم التشفير لدى معهد الابتكار التكنولوجي، حيث سيعمل المشاركون على التحقق من أمن وقوة نظام التشفير McEliece وبالوقت نفسه تحديد أي نقاط ضعف محتملة.

وستستمر المبادرة مدة عام كامل، وسيتم فيها نشر مجموعة من مسائل تحليل الشيفرات القائمة على نظام McEliece، حيث ستكون هذه المسائل ذات صعوبات متفاوتة وستشمل ثلاثة مسارات مختلفة، وهي الخوارزميات النظرية في استرداد المفاتيح، والاسترداد العملي للمفاتيح، واسترداد الرسائل.

وتهدف التحديات إلى تعزيز فهم الخبراء والممارسين لأنظمة التشفير المستخدمة عالمياً وبصورة يومية لحماية خصوصية الأفراد والمؤسسات والحفاظ على سرية محادثاتهم وبياناتهم.

وبصفتها الأولى من نوعها في دولة الإمارات، تهدف المبادرة الاستراتيجية إلى تشجيع المبرمجين الطموحين على اختبار مهاراتهم وقدراتهم لتعزيز حضور ومكانة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم.

وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، يلتزم معهد الابتكار التكنولوجي بتحسين أمن وموثوقية المعاملات والاتصالات الرقمية في دولة الإمارات، الأمر الذي سيساعد في تقوية وتعزيز الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، ستعمل تحديات McEliece على تقديم منصة للشباب الموهوبين والمحبين للابتكار ليتمكنوا من خلالها من اختبار قدراتهم والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية.

وستكون التحديات مفتوحة لجميع المهتمين بعلم التشفير، سواء الأفراد أو الطلاب أو العلماء أو الباحثين أو خبراء التشفير أو الخبراء المتخصصين في مواضيع أخرى، حيث تنتظرهم جميعاً فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز التي تصل قيمتها إلى 75 ألف دولار.

كما يمكن للمشاركين الأكثر براعة أن يجدوا أنفسهم على لوحة المتصدرين في معهد الابتكار التكنولوجي، وذلك خلال عملهم على استكشاف أفضل الأساليب التي من شأنها تعزيز أمن ومرونة نظام McEliece، والذي يمثل المرشح الرئيسي للاستخدام في التشفير ما بعد الكمي.

وفي تعليق لها على أهمية المبادرة، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، كبيرة الباحثين لدى مركز بحوث التشفير في معهد الابتكار التكنولوجي، «فضلاً عن تقديم تحسينات واكتشافات متميزة في نظام McEliece، ستعمل المبادرة على منحنا فرصة الاطلاع عن كثب على منهجيات العمل التي تتبعها أفضل العقول الفتية في الإمارات العربية المتحدة لحل المشكلات المعقدة وإيجاد إجابات على أكثر المسائل الرقمية صعوبة. ونأمل أن تساعد الاختبارات التي سنقدمها للمشاركين والنتائج الجديدة التي سيتوصلون إليها في تعزيز قوة نظام McEliece والتأكيد على قدرته في التصدي للتحديات».

وسيتم فتح باب التسجيل المسبق في التحدي اعتباراً من 9 مايو 2023، كما ستكون نماذج التقديم متاحة عبر الموقع الإلكتروني اعتباراً من 23 مايو 2023.

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