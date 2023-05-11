4 مذكرات تفاهم لاعتماد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة الأميري وزيرة الدولة للتعليم والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع كل من شركة «أدنوك»، ومجموعة «إيدج»، ومجموعة «كيزاد»، ومدينة دبي الصناعية على هامش فعاليات الملتقى.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى اعتماد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في شركاتهم الصناعية ومورديهم بهدف المساهمة في تسريع خفض وإزالة الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، وتعزيز تبني وتطبيق ممارسات الاستدامة والتحول الرقمي.

التحول الرقمي

وقالت معالي سارة الأميري: «تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، لدعم الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية، وتسريع تحولها الرقمي، وتعزيز مساهمتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية، ما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، ويمهد الطريق لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومنخفضة الكربون».

وأضافت معاليها: «جاء إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

ولا شك أن مشاركة الشركات والمناطق الصناعية الوطنية الكبرى في المؤشر سيسهم في رسم مسار واضح ومحدد نحو تحفيز باقي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصناعي لتطبيقه، كما يسهم في دعم أجندة خفض الانبعاثات الكربونية».

ووقع مذكرات التفاهم من جانب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طارق الهاشمي مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في الوزارة.

وخالد البلوشي نائب الرئيس المشاريع الرقمية والابتكار في شركة أدنوك وريس الكتبي، رئيس - خدمات دعم الأعمال في ايدج وسعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي وخالد المرزوقي، نائب رئيس تطوير الأعمال الدولية في مجموعة كيزاد. وتسهم مذكرات التفاهم في تعزيز تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي وزيادة عدد الشركات المشاركة به.

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