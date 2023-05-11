«أدنوك» و«بيكر هيوز» تتعاونان لإنتاج الهيدروجين الأخضر

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «أدنوك»، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، و«بيكر هيوز»، أمس، عن توقيع اتفاقية لتسريع تطوير وتسويق حلول تقنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومنخفض الكربون والجرافين.

ووفقاً لهذه الاتفاقية التي تأتي في أعقاب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الشركتين في نوفمبر 2022، ستتعاون «أدنوك» مع «بيكر هيوز» بوصفها شريكاً استراتيجياً لدراسة وتجريب ونشر حلول مبتكرة من محفظة تقنيات «بيكر هيوز» لإنتاج الهيدروجين.

وتشمل هذه الحلول تقنيات الحد من الانبعاثات في مرحلة النمو الجديدة التي استثمرت فيها «بيكر هيوز» في إنتاج الجرافين والانحلال الحراري للميثان ومجالات التحليل الكهربائي من الجيل التالي.

استثمارات

وتم توقيع الاتفاقية خلال «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» المنعقد في أبوظبي، الذي يشهد مشاركة ما يزيد على ألف من صانعي السياسات والمبتكرين والقادة الصناعيين العالميين بهدف دفع عجلة الحلول التكنولوجية للحد من الانبعاثات، وتستند اتفاقية الشراكة إلى استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خصصتها «أدنوك» لتطوير مجموعة من المشروعات لخفض الانبعاثات عبر سلسلة القيمة لعملياتها المتنوعة بحلول عام 2030.

انبعاثات

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»: «تعد الخصائص الفريدة للجرافين عاملاً مهماً يسهم بشكل فاعل في الحد من الانبعاثات الناتجة عن مجموعة متنوعة من القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها، كما يعمل الهيدروجين بدوره على تسريع الحد من الانبعاثات، كونه لا ينتج عنه أي انبعاثات كربونية عند استخدامه».

وأضاف: «نحن في «أدنوك» نطبق استراتيجية استباقية في كل عمليات الشركة لتسريع إنتاج ونشر الهيدروجين منخفض الكربون والهيدروجين المتجدد. ونتطلع إلى العمل بالشراكة مع «بيكر هيوز» وشركاتها الاستثمارية كجزء من مسيرة النقلة النوعية التي تشهدها «أدنوك»».

تكلفة

ووفقاً للاتفاقية، ستستفيد «أدنوك» من خبرة «بيكر هيوز» الواسعة في مجال الهيدروجين ومحفظتها الواسعة من التقينات لاختبار وتطوير حلول لإنتاج الهيدروجين الأخضر والجرافين منخفض التكلفة واسعة النطاق، ما يساعد على الحد من الانبعاثات من العمليات.

وسيشمل التعاون استكشاف ثلاث تقنيات جديدة استثمرت فيها «بيكر هيوز»؛ الأولى تجربة الجيل التالي من تقنيات المحلل الكهربائي من «نيميسيس» لاستكشاف إمكانية تركيب وتشغيل محلل كهربائي في «مركز أدنوك للأبحاث والابتكار» في أبوظبي، للاستفادة من قدراته المتنامية في مجال تطوير التكنولوجيا، والثانية اختبار ميداني لتقنية بلازما غاز الميثان من «ليفيديان» لالتقاط الكربون في شكل جرافين وهيدروجين عالي الجودة في مرافق شركة «أدنوك للغاز».

حلول مناخية

وأعرب لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز»، عن سعادته بدعم جهود «أدنوك» المستمرة لنشر حلول مناخية متطورة قادرة على المساهمة في تحقيق انتقال مسؤول ومنطقي قي قطاع الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن التعاون يؤدي دوراً مهماً في دعم وتسريع نمو وتطوير مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتعد هذه الاتفاقية دليلاً إضافياً على استراتيجية «بيكر هيوز».

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