«الداخلية» تطلق استراتيجية حماية الطفل

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت وزارة الداخلية خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لتقرير حقوق الإنسان أمس في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، استراتيجية وزارة الداخلية لحماية الطفل.

وذلك خلال جلسة نقاشية بحضور ممثلين من جهات دولية منها مؤسسات نفع عام، وجهات شرطية دولية، ومنظمات أممية. وتعزز هذه الإستراتيجية من جهود حماية الأطفال بالدولة، وتدعم سعيها الدائم لتطوير وتحسين منظومة حمايتهم، وجعلها أكثر شمولية ومواكبة للتحديات في هذا المجال، وذلك من خلال استحداث وإطلاق منهجيات وأسس وبرامج عمل، وسياسات وتشريعات داعمة تعزز النجاحات المتحققة للدولة، وسعيها نحو مستقبل أفضل وطفولة أكثر أمناً.

وتتضمن استراتيجية حماية الطفل 4 محاور رئيسة، و6 أهداف استراتيجية، وتأتي المحاور شاملة ومتكاملة لتضمن حماية الطفل، حيث تركز على تمكين الأطفال وضمان حقهم في العيش ضمن أسر سوية متماسكة تضمن حمايتهم من الأذى وترعاهم على الوجه الأمثل، كما تتضمن المحاور التركيز على بناء شراكات مجتمعية ومؤسسية فعالة داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى إشراك المجتمع في حماية الطفل بما يضمن تحقيق مجتمع آمن ومترابط يحمي الأطفال ويساعد في تنشئتهم، ويعمل على ضمان حقوقهم كافة.

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