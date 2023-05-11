«النسائي العام»: المرأة الإماراتية نموذج رائد إقليمياً ودولياً

المصدر: جنيف - وام

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أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات مرت بتحول سريع خلال الخمسين عاماً الماضية في مجال النهوض بقضايا المرأة وتمكينها.

حيث أحرزت تقدماً كبيراً في ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجعلت نفسها نموذجاً رائداً إقليمياً ودولياً في تعزيز حقوق المرأة.

جاء ذلك في تصريح لها بمناسبة مشاركة الاتحاد النسائي العام ضمن وفد الدولة في مناقشة التقرير الوطني الرابع في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف من 8 إلى 12 مايو 2023.

تشريعات

وترأست نورة السويدي وفد الاتحاد النسائي العام، بمشاركة الدكتور محمد إبراهيم المنصوري، مستشار الاتحاد النسائي العام.

وأوضحت أن حكومة الإمارات نفذت مجموعة من التشريعات والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين المرأة وتحسين مشاركتها في مختلف المجالات والوصول بها إلى مراكز اتخاذ القرار.

وأشارت إلى أن الدولة تركز على العوامل المجتمعية والثقافية التي قد تعيق تقدم المرأة وتبذل الحكومة جهوداً مضنية لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين، وزيادة الوعي بحقوق المرأة ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية من خلال مبادرات مختلفة مثل مبادرة «اعرفي حقوقك» وبرنامج التدريب للتوعية بالنوع الاجتماعي والمشاركة السياسية.

سوق العمل

وأضافت أن حكومة الإمارات نفذت سياسات وإجراءات بشأن التعليم وريادة الأعمال وتوظيف المرأة والتدريب المهني، حيث طورت مجموعة واسعة من برامج التعليم والتدريب التي تهدف إلى تزويد النساء والفتيات بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل والمعترك السياسي وتشجيع مشاركتهن في القطاعات المختلفة وشغل مناصب قيادية في العمل، وتعزيز التوازن بين العمل والحياة.

من جانب آخر نظم الاتحاد النسائي العام معرضاً مصاحباً لمشاركة دولة الإمارات في الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإبراز التراث والثقافة والفنون الأصيلة لدولة الإمارات، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وأحمد عبد الرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والريم بنت عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى جانب العديد من المسؤولين.

برنامج التمكين

شاركت عفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن وفد الدولة المشارك في جلسة استعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وعرضت تقريراً بعنوان «التمكين السياسي والمشاركة السياسية للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، تضمن الاختصاص التشريعي للمجلس الوطني الاتحادي في مناقشة القوانين التي عرضت عليه خلال الفترة (2019-2022).

وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي يضطلع كسلطة تشريعية بدور بارز في مناقشة وإقرار التشريعات وطرح القضايا وتبني التوصيات التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

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