«مؤتمر المرافق»: دور محوري للطاقة والمياه بإزالة الكربون

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتم المؤتمر العالمي للمرافق 2023 نسخته الثانية، الذي استضافته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، ونظمته شركة «دي إم جي إيفنتس»، مستقطباً 250 متحدّثاً من أبرز خبراء القطاع.

تركيز

وتركّزت أجندة المؤتمر طوال الأيام الثلاثة على الدور المحوري لقطاع الطاقة والمياه في دعم جهود إزالة الكربون على مستوى القطاع والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «إن النجاح الذي تحقق خير دليل على الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع المرافق في قيادة المساعي الرامية إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة والإسراع في تحقيق أهداف الحياد المناخي، فضلاً عن إسهامه في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات وريادتهما لمسيرة التحوّل المنشود».

وأضاف أن المؤتمر العالمي للمرافق قدم هذا العام منصّة عالمية رائدة لتحفيز التواصل بين مختلف الجهات العالمية الفاعلة في قطاع المرافق، وأسهم في تمهيد الطريق أمام اتخاذ إجراءات مناخية فاعلة خلال مؤتمر الأطراف COP28.

موضحاً أن المؤتمر قد نجح في تحقيق ذلك من خلال المناقشات والجلسات الحوارية وحلقات التفكير الإبداعي التي شارك فيها نخبة من أبرز صنّاع القرار والمفكّرين في قطاع الطاقة، للبحث في سبل ابتكار حلول ملموسة وقابلة للتطبيق لضمان مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق.

وتضمّن جدول أعمال اليوم الثالث الأخير من المؤتمر جلسة حوارية بعنوان «تحفيز الابتكار وضمان أمن الإمدادات والحد من الانبعاثات في شركات المياه ومياه الصرف الصحي وتحلية المياه»، ناقشت خلالها شركات المياه العالمية، الرائدة في مجال الابتكار على مستوى القطاع، الاستراتيجيات المستدامة لتعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية وإدارة عمليات العرض والطلب المتزايدة، في ظل إدارة النفايات بفعالية والحفاظ على الموارد بأقل ضرر ممكن على البيئة.

قطاع

وشارك في الجلسة كل من المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لحلول المياه، وبن تام، الرئيس التنفيذي لشركة «آيل يوتلتيز»، وآلان ديديو، رئيس قطاع المياه ومياه الصرف الصحي لدى شركة «شنايدر إلكتريك»، ومارتن كانترس، المدير العام لشركة «كامبي»، ولؤي خضير، المدير الإقليمي لشركة «أتكينز» لقطاع المياه في الشرق الأوسط.

وقال آلان ديديو، رئيس قطاع المياه ومياه الصرف الصحي لدى شركة «شنايدر إلكتريك»: «بينما تطمح دول منطقة الشرق الأوسط إلى بناء مستقبل مستدام من خلال إطلاق مبادرات واستراتيجيات صريحة لتسريع التوجّه نحو مصادر الطاقة المتجددة والمدن الذكية والأمن المائي، تسهم المنتجات والبرمجيات والخدمات المتقدّمة التي توفرها شركة «شنايدر إلكتريك» في إحداث فرق ملحوظ على صعيد الكفاءة في استخدام الطاقة والتحوّل الرقمي».

وأضاف: «نبادر اليوم إلى إطلاق مجموعة جديدة من الأدوات والابتكارات التكنولوجية الحديثة في السوق، لدعم خططنا الطموحة والمدروسة لتسريع وتيرة التحوّل في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة، ويسرّنا اليوم أن نتعاون مع المؤتمر العالمي للمرافق تأكيداً على التزامنا بالشراكات المثمرة واستعدادنا الدائم لتضافر الجهود، بهدف التحفيز على الابتكار الهادف إلى الحدّ من الانبعاثات في شركات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه على مستوى المنطقة».

وواصل المؤتمر من خلال أجندة فعاليات اليوم الثالث الأخير تسليط الضوء على التحوّل في قطاع الطاقة العالمي، وذلك من خلال جلسة حوارية بعنوان «دور المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المستدام في قطاعات الطاقة والمياه والغاز وتبريد المناطق».

وناقش قادة القطاع خلال هذه الجلسة أهمية تبنّي أفضل الممارسات على صعيد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لما تؤديه من دور محوري في التوجّه نحو مستقبل مستدام قائم على الحد من انبعاثات الكربون. وتطرقت الجلسة كذلك إلى دور قطاع المرافق في تعزيز الإمكانات الكامنة ضمن الاستثمار في مشاريع خضراء، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مشاركة

وشارك في هذه الجلسة نويل عون، المدير التنفيذي لوحدة الاستراتيجية في مجموعة «طاقة»، وبول ساكرزيوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة «كوبرليف»، ولوكاش مارشاليك، الرئيس المالي لشركة «سلوفينسكي إلكترارن»، والدكتور مهاب بن علي الهنائي، نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري الشريك المؤسس للاستثمارات المستدامة في الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة».

وأنيس ريماوي، مدير شركة «كاتاليست» لإدارة الاستثمارات، ومارتن تير كيرست، الشريك الإداري في شركة «ناتشورال فنتشرز». وقال بول ساكرزيوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة «كوبرليف»: «نعتقد أن «مفهوم اتخاذ القرار على أساس القيمة» يبرز بوصفه عنصراً جوهرياً في رحلة انتقال الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية».

جلسة

كما شهد اليوم الأخير من المؤتمر جلسة حوارية بعنوان «تطويع التقنيات الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان أمن مرافق تبريد المناطق والطاقة والمياه والغاز»، حيث ناقش قادة القطاع أثر التكامل الرقمي على التحوّل الذي يشهده قطاع الطاقة ودوره في تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر إدارة التكاليف والارتقاء بخدمة العملاء وإتاحة فرص جديدة في السوق.

وشارك في الجلسة كل من ألفارو بيريز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الرقمية لشركة «أكوا باور»، وربيع بو راشد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيدز» لحلول وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار (الدرونز)، وفيجاي جايسوال، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «آي إف إس»، وأليكسيس جرينون، نائب الرئيس الأول للشبكة الرقمية العالمية في شركة «شنايدر إلكتريك»، وماثيو تيمز، مستشار في شركة أبوظبي للتوزيع، وليوناردو بينيتيز، المدير العالمي لقسم «الفيجيتال» في شركة «مينسيت» التابعة لشركة «إندرا».

وقال ألفارو بيريز، كبير المسؤولين الرقميين في شركة أكوا باور: «نحرص في شركة أكوا باور على استخدام أحدث التقنيات الرقمية الجديدة بشكل مبتكر بما يهدف إلى تسريع عملية انتقال الطاقة لدينا وتحقيق أهدافنا الطموحة. وتتنوع حلولنا التقنية المستخدمة بين السحابات الرقمية وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا المتطورة ».

60 جلسة حوارية

تضمّن جدول أعمال المؤتمر العالمي للمرافق ما يزيد على 60 جلسة حوارية تم تنظيمها على هامش المؤتمرين الاستراتيجي والفني، إضافة إلى فعاليات «منتدى الطاقة النووية».

شارك في المؤتمر العالمي أكثر من 10 آلاف متخصّص في القطاع و150 شركة عارضة عالمية، لاستعراض أحدث الابتكارات العالمية على هامش المعرض المصاحب للمؤتمر وتسليط الضوء على أبرز الحلول التقنية والتدابير الاستباقية التي تسهم في ضمان أمن إمدادات الطاقة واستدامتها وتوافرها بأسعار معقولة.

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