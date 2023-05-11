شرطة دبي تنظم فعالية ترفيهية لـ 30 يتيماً

المصدر: دبي- البيان

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نظمت مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي وسكي دبي الإمارات مول، بالتعاون مع فريق شكراً لعطائك التطوعي، فعالية المتزلج الصغير، بمشاركة 30 طفلاً من الأيتام.

شهد الفعالية، الملازم أول محمد العبدولي، والملازم مريم عبد الله، وارتم سيرنخ مدير الألعاب الرياضية في سكي دبي، وأحمد نجاح، المدير المناوب، والسيدة فاطمة بوحجير منسق عام مبادرة الروح الإيجابية.

وأكدت السيدة فاطمة بوحجير، أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود مبادرة الروح الإيجابية المجتمعية لتعزيز قيم العطاء والتراحم والتكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، عبر فعاليات وأنشطة مجتمعية ورياضية وتوعوية، تتوجه إلى سكان المناطق في دبي، مؤكدة أن جميع الفعاليات ، تدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي.

وفي ختام الفعالية، تقدمت مبادرة روح الإيجابية بالشكر لكل من سلوى التوبة، المدير العام، وارتم شيرنخ مدير الألعاب الرياضية في سكي دبي، وأحمد نجاح، المدير المناوب، وأهدت سكي دبي درعاً تذكارية.

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