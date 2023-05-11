عصام الحميدان: نيابة دبي حريصة على تطوير كوادرها

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، أن النيابة العامة بدبي تحرص على تنمية وتطوير الكوادر البشريّة وتعزيز مهاراتهم التي من شأنها أن تُسهم في تمكين مسيرتهم المهنيّة.

وقال إنّ مواصلة دبلوم العلوم القانونية والقضائيّة بالتعاون مع معهد دبي القضائي حقّق العديد من المنجزات التي تنسجم مع رؤيتنا، وذلك عبر اعتماد أحدث أساليب التدريب النظري والعملي وأكثرها فاعلية بما يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات المستقبل.

ويُواصل معهد دبي القضائي عبر شراكته الاستراتيجيّة مع النيابة العامة بدبي، مُجريات الدفعة 12 من دبلوم العلوم القانونية والقضائية للنيابة العامة بدبي، الذي يوفّر للمنتسبين معلومات شاملة ومتكاملة حول جميع الموضوعات ذات الصلة، التي تمكّنهم من التعامل معها في كلّ مكان، انسجاماً مع جهود المعهد لضمان استدامة العنصر المواطن.

تجربة رائدة

وأوضحت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن المعهد قدم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي. واستعرض عدد من المدرّبين في الدفعة الثانية عشرة انطباعاتهم ومشاركتهم في هذا الدبلوم، حيث قال المستشار الدكتور بكري عبدالله، المحامي العام بالنيابة العامة:

نحرص عبر هذا الدبلوم المتخصص على أن نُسهم في إعداد المنتسبين ليكونوا على أتم الجاهزيّة. وقال القاضي محمود فهمي، من محكمة التمييز في دبي: تناولنا العديد من الموضوعات مثل قرينة البراءة والحريات والحقوق. وأشار المستشار أحمد العطار، رئيس نيابة، إلى أنّ الدبلوم يعدّ برنامجاً تأسيسياً وتطويرياً متكاملاً لأعضاء النيابة العامة الجدد لتولي هذا المنصب باقتدار.

رفد

ولفت المستشار علي محمد النقبي، رئيس نيابة أول، إلى رفد الدبلوم الوكلاء الجدد بأهمّ المعارف والمهارات التي تتناسب مع طبيعة عملهم. وأضاف المستشار الدكتور محمد سليمان الحمّادي، رئيس نيابة أول: نتطرق من خلال البرنامج لمادة مهمة في الساحة الدولية، وهي مادة التعاون الدولي في المسائل الجنائية. وأكّد شرحبيل ناصر الرفاعي، خبير أول تميز مؤسسي في النيابة العامة في دبي، أنّ باستطاعة المنتسبين اكتساب العديد من مهارات التميّز والجودة على صعيد حياتهم المهنيّة.

كما قالت وداد بو هناد، مدير إدارة الموارد البشريّة في النيابة العامة بدبي، إن مسار الدبلوم التزام كبير من المنتسبين الشباب من أعضاء السلطة القضائيّة وسط تطّلع للاستفادة من الفرص الثمينة التي يتيحها لهم. وأوضحت هيفاء المرّي، مدير إدارة التأهيل والتدريب بالإنابة في معهد دبي القضائي، أنّ الدبلوم يحظى باهتمام كبير من مختلف الأطراف المعنيّة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز