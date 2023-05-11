معرض «طرق دبي» يكرّس السلامة المرورية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فعاليات «معرض الأمن والسلامة 2023» في مبناها الرئيس، والذي أقيم على مدار يومي 9 - 10 من مايو الجاري، بهدف دعم وتكريس السلامة المرورية والأمن على الطرق بين موظفيها والمتعاملين من الجمهور.

وشمل المعرض في دورته الثانية العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية إلى جانب العروض التجارية ذات العلاقة بخدمة المركبات أو استئجار الدراجات بأسعار رمزية وتشجيعية.

وشاركت في المعرض أربع جهات حكومية إلى جانب إدارة المرور، وإدارة الخدمات الإدارية في الهيئة، حيث قدمت شرطة دبي محاضرات وورشاً توعوية حول أجهزة البحث والإنقاذ عن الناجين من الحوادث والكوارث الطبيعية.

ونظمت إدارة الدفاع المدني ورشاً تثقيفية حول الكيفية المناسبة لاستخدام أجهزة الإطفاء ووسائل الوقاية من الحريق، فيما عقدت هيئة الهلال الأحمر محاضرات توعوية عن الإسعافات الأولية وهدايا تشجيعية للمشاركين في المعرض، كما قدمت هيئة الكهرباء والمياه في دبي محاضرات توعوية عن البيئة والاستدامة وترشيد استخدام الطاقة والمياه.

كما شاركت في المعرض 6 جهات من القطاع الخاص شملت معهد الإمارات للسياقة، الذي قدم للمشاركين في المعرض تجربة عملية عن أهمية حزام الأمان أثناء تدهور المركبة، كما شاركت شركتا «كريم» و«سكيرت» بتوعية المشاركين باشتراطات السلامة المرورية عند استخدام السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية.

ومن الشركات الأخرى التي حرصت على المشاركة، شركة الظاهر لخدمات السيارات التي قدمت شرحاً للمشاركين في المعرض حول عملية الفحص الأولي لمؤشرات المركبة مثل الزيوت وصلاحية الإطارات والمكابح، وكيفية التصرف المناسب في الحالات المفاجئة أو الطارئة.

كما شارك في المعرض شركتا ميشلان للإطارات وشركة ماكس كوزي لمقاعد الأطفال في المركبة، اللتان قدمتا شروحات مفيدة عن خدماتهما وخصومات رمزية على منتجات الشركتين. كما شاركت جهات أخرى في رعاية الهدايا العديدة في المعرض.

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