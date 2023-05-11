رحلة عمرة لموظفي «عقابية دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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تنظم الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع رحلة عمرة لـ51 موظفاً من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين، بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وأكد الملازم أول أحمد خليفة المزروعي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن هذه المبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي تندرج ضمن عدد من المبادرات الجليلة التي تقدمها لإسعاد موظفيها، والتي لها أثر ملموس على قيم الموظف وسلوكه.

وأضاف: «تأتي هذه المبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي لمكافأة موظفيها على جهودهم وتعزيز سعادتهم، عبر إتاحة الفرصة لهم لأداء هذه العبادة العظيمة».

ووجه الملازم أول أحمد خليفة المزروعي المُعتمرين إلى أهمية تحليهم بالأخلاق الحسنة.

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