بدء تحويل مركبات الأجرة للطاقة النظيفة في عجمان

المصدر: (عجمان- وام)

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أعلنت مؤسسة الخدمات التجارية التابعة لهيئة النقل في عجمان عن بدء العمل في تنفيذ خطة تحويل أسطول مركبات أجرة عجمان إلى مركبات صديقة للبيئة لمواكبة توجهات الدولة وتماشياً مع إعلان عام 2023 عام للاستدامة.

وقال أحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية إن استبدال كافة مركبات الأسطول لمركبات هجينة جاء تحقيقاً للخطة الاستراتيجية للهيئة في تحويل كل مركبات الأجرة في إمارة عجمان إلى مركبات صديقة للبيئة بحلول عام 2030.

وذكر أن مركبات الأجرة الصديقة للبيئة بلغت نسبتها 81.8 % من أسطول مركبات الأجرة المشغلة في عجمان ونقوم بشكل دائم بالتواصل مع موردي المركبات الصديقة للبحث عن أحدث التقنيات بالمجال.

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