«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلع على التجربة اليابانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار وفد من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، اليابان بهدف تبادل الخبرات والاطّلاع على أفضل الممارسات في مجال التنمية الاجتماعية.

إضافة إلى بحث فرص التعاون في المجالات ذات الصلة. وضم الوفد الدكتور خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، يرافقه الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية.

والدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع تنمية المجتمع. وتضمّنت الزيارة عدداً من الاجتماعات الرسمية مع ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية اليابانية، وأبرزها مكتب مجلس الوزراء الياباني، ووزارة الصحة والعمل والرفاهية، والمعهد الوطني للدراسات السكانية وبحوث الضمان الاجتماعي، والوكالة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

واستعرض وفد الدائرة، الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي في مجال تنمية المجتمع وجودة الحياة، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الاستراتيجيات والمبادرات التي يعمل عليها القطاع الاجتماعي في الإمارة بهدف توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع. وتعرف الوفد خلال الزيارة على أبرز الأولويات الاجتماعية في اليابان، والتي تشمل كبار السن، والخصوبة، والتوازن بين الجنسين، والصحة النفسية.

كما اطلع الوفد على العديد من التجارب الناجحة المطبقة في اليابان، والتي تسهم في تعزيز جودة الحياة. واطلع على عدد من المشاريع والمبادرات الاجتماعية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث، والمساهمة الكبيرة لهذه القطاعات في الارتقاء بمستوى حياة المجتمع الياباني. كما تم خلال الزيارة تسليط الضوء على أهمية الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية لخلق حلول فعالة ومستدامة للعديد من التحديات الاجتماعية ودعم مبادرات الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها.

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