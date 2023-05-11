مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي منصة عالمية للأعمال والاستثمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، حرص دبي على دعم الشركات المالية العالمية لتحقيق نجاحات مشتركة تليق بدبي بوصفها منصة عالمية للأعمال والاستثمارات وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، جيمس جورمان، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي، إحدى أكبر المؤسسات البنكية والاستثمارية في العالم والرائدة في مجال الخدمات المالية.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد في مركز دبي المالي العالمي، الفرص الناشئة في المنطقة وخارجها، والتي يمكن للمؤسسات المالية العالمية الاستفادة منها انطلاقاً من دبي وعبر الاستفادة مما تتيحه من بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة ومتطورة تدعم النمو وتعزز فرص النجاح، علاوة على الاستفادة من البيئة الصديقة للأعمال، التي تعتمد في جوهرها على مبدأ الشراكة الإيجابية والفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لعلاقات الشراكة والتعاون بين دبي وشركة مورجان ستانلي، وقال سموه: «دبي حريصة على تعزيز نهجها الداعم لمؤسسات الأعمال والشركات المالية العالمية من أجل تحقيق نجاحات مشتركة تعزز فرص النمو والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

كذلك نحرص على تأكيد مكانة دبي كمنصة رئيسية للأعمال والاستثمارات الساعية للتوسع في المنطقة وترسيخ قاعدة أعمالها سواء إقليمياً أو عالمياً، ونثق في أثر شراكتنا الإيجابية مع المؤسسات المالية الكبرى في تأكيد دور دبي كمركز مالي عالمي ومساهم فاعل ومؤثر في تشكيل مستقبل قطاع الخدمات المالية العالمي».

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التقيت اليوم (أمس) جيمس جورمان، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي، وناقشنا الفرص التي يمكن للمؤسسات المالية العالمية الاستفادة منها في دبي في ظل ما توفره من بيئة مالية عالية الكفاءة، وأطر تشريعية تدعم النمو وتعزز النجاح.

حريصون على دعم الشركات المالية العالمية لتحقيق نجاحات مشتركة تليق بدبي كمنصة عالمية للأعمال والاستثمارات وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي اعتزاز الشركة برابطة التعاون الطويلة مع دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، منوهاً برؤية ودعم القيادة الرشيدة التي كانت من أهم مقومات الازدهار الاقتصادي الكبير الذي تشهده دبي، والذي عزز من مكانتها كوجهة رئيسية للخدمات المالية في المنطقة.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، ودانيال سيمكويتز، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الاستثمار، الرئيس المشارك للاستراتيجية، لشركة مورجان ستانلي.

ويعود نشاط الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي، وكانت من أوائل المنضمين إلى مركز دبي المالي العالمي بافتتاح مقرها الإقليمي في المركز في عام 2006، حيث تقدم الشركة من خلال ذلك المقر مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمارات والأسهم.

يُذكر أن شركة مورجان ستانلي قد سجلت في عام 2022 صافي إيرادات عالمية بلغ 53.7 مليار دولار، بينما تتمتع الشركة بفريق عمل ضخم يقدر بما يزيد على 80 ألف موظف موزعين على أكثر من 40 دولة.

سموه:

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› دبي توفر للمؤسسات المالية العالمية بيئة عالية الكفاءة وأطراً تشريعية تدعم النمو وتعزز النجاح

› شراكتنا الإيجابية مع المؤسسات الكبرى تؤكد دور دبي الفاعل في مستقبل قطاع الخدمات المالية العالمي

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