بحث التعاون البرلماني بين الإمارات وفرنسا

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع يائيل براون بيفت، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، في مقر الجمعية بباريس، خلال الزيارة الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية فرنسا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأكد الجانبان أهمية أن يكون التعاون البرلماني على مستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وعلى ضرورة تنسيق المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لا سيما في الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم، فضلاً عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها في ظل ما يشهده العام من تطور على مختلف الصعد.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من: ميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، أعضاء المجلس، أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وتقدم غباش بالشكر لجمهورية فرنسا الصديقة، حكومة وشعباً، على حسن الاستقبال والضيافة.

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