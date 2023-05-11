سلطان القاسمي: المسرح العربي رمز الهوية وأصالة المجتمع

المصدر: الشارقة- وام

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، أهمية بذل المزيد من الجهود من كافة المسرحيين والمختصين، وذلك للنهوض بالمسرح العربي بشكل عام، لأنه يمثّل رمز المحافظة على الهوية واللغة وأصالة المجتمع، ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، الأمين العام، وأعضاء مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي، مشيراً سموه إلى ضرورة أن يجتمع أهل المسرح على المحبة وروح التعاون، دون الالتفات إلى ما يفرّقهم، ما يسهم في زيادة الإنجازات والإنتاج، وتطوير أدوات وتقنيات العمل الفني المسرحي، كأحد أركان الثقافة المجتمعية.

أدوار كبيرة

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء، بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء من كافة الدول العربية، لافتاً سموه إلى أن الشارقة ظلت على الدوام تقوم بأدوار كبيرة تجاه الاستحقاقات الثقافية، وتجمع المبدعين العرب، والمهتمين بالثقافة والفنون والآداب، لأن ذلك هو واجبها تجاه الوطن العربي الكبير، ومنهم أهل المسرح، الذين يجب أن يكونوا هم القائمين على هذه الجهود.

وتناول سموه، خلال اللقاء، أهمية النهوض بالمسرح المدرسي، في كافة الدول العربية، لأنه الأساس لنقل الثقافة العربية إلى الأبناء من الأجيال الجديدة، ما يرسم ملامح خطة مستقبلية لجيل جديد من المسرحيين ومحبيه، مؤكداً سموه أن المسرح موجود في التراث العربي.

من جهة أخرى، دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة.. قبة الشارقة الفلكية بحلتها الجديدة، والتي تم تطويرها والتحديث عليها، وذلك في مبنى أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

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