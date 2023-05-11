حكومتا الإمارات ومالطا تبحثان تعزيز تبادل الخبرات

المصدر: دبي- وام

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بحثت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مالطا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في مجالات تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة، في سلسلة اجتماعات عقدها الجانبان ضمن جهود تفعيل الشراكة الاستراتيجية في مجالات بناء القدرات والتطوير الحكومي والبحث والابتكار، التي تم إطلاقها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 في فبراير الماضي، في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية مالطا، التقى خلالها طوني سولتانا الأمين العام الدائم لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وإيان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة، وكيث أزوباردي تانتي وزير دولة للشباب والبحوث والابتكار، وعدداً من المسؤولين في حكومة مالطا، وشهدت تنظيم عدد من الزيارات الميدانية الهادفة للاطلاع على تجارب العمل الحكومي في مالطا.

وضم وفد حكومة الإمارات عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومنال بن سالم قائد فريق برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وقال إيان بورغ إن البلدين يتمتعان بإمكانات كبيرة، وقد تم خلال الاجتماع بحث سبل مواصلة العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في التبادل المعرفي بين البلدين الصديقين.

وأكد كيث أزوباردي تانتي وزير دولة للشباب والبحوث والابتكار في جمهورية مالطا أنّ زيارة وفد حكومة دولة الإمارات تضع أسساً راسخة للتعاون البنّاء بين الدولتين.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه أن التعاون الثنائي مع جمهورية مالطا يمثل إضافة مهمة لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليعكس رؤى سموه وتوجهات الحكومة لترسيخ شراكات دولية قائمة على المعرفة والاستفادة المتبادلة من التجارب وقصص النجاح الحكومية حول العالم.

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