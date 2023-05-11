طرح جهازين جديدين لمراقبة المرضى

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الدكتور حسين ناصر آل رحمة استشاري ورئيس مؤتمر العناية الحرجة عن طرح جهازين جديدين على مستوى الشرق الأوسط، الأول عبارة عن جهاز سونار محمول بحجم كف اليد.

والثاني جهاز مونيتر صغير جداً ومحمول أيضاً لمراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى، في سيارات الإسعاف والمستشفيات من قبل الشركات العارضة في المعرض لمؤتمر الإمارات التاسع عشر للعناية الحرجة الذي تستضيفه دبي غداً ويستمر حتى 14 مايو الجاري.

ولفت إلى أن الشركات العالمية تتنافس على طرح وعرض أحدث وآخر منتجاتها من الأجهزة الطبية في مؤتمر الإمارات التاسع عشر للعناية الحرجة والمؤتمر الثامن عشر للاتحاد العالمي لممرضي العناية الحرجة، الذي يعد واحداً من أكبر مؤتمرات العناية الحرجة في المنطقة، وستنطلق فعالياته الجمعة في فندق دبي فستيفال سيتي تحت رعاية جائزة حمدان للعلوم الطبية.

وأشار إلى مشاركة 32 شركة عالمية في المعرض المصاحب للمؤتمر، متخصصة في أجهزة العناية الحرجة وأجهزة التنفس الاصطناعي خاصة بعد رواج أجهزتها في المؤتمر وتلقيها العديد من طلبات الشراء خاصة إن دبي تعتبر المكان الأفضل والأمثل لطرح الأجهزة الطبية الجديدة نظراً لما تشهده دول المنطقة من نمو متزايد في قطاع الرعاية الصحية.

مشاركون

ويشارك في المؤتمر أكثر من 2000 من الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة حيث وصل عدد المتحدثين 244 متحدثاً منهم 100 متحدث عالمي و64 متحدثاً إقليمياً إضافة إلى 80 متحدثاً من داخل الدولة، وعدد المحاضرات التي سيتم استعراضها طيلة الثلاثة أيام 255 محاضرة في 56 جلسة عمل.

إضافة إلى 4 ورش عمل و 4 دورات تدريبية، وذلك في دلالة واضحة على أهمية المؤتمر، الذي يحظى بدعم ومشاركة الاتحاد العالمي لممرضي العناية الحرجة ومؤتمر جمعية التمريض الإماراتية الخامس ومؤتمر الشبكة العالمية لطب الطوارئ الخامس والاجتماع الإقليمي الرابع للعناية العصبية الحرجة لجمعية العناية العصبية الحرجة – فصل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «NCC/‏‏‏‏ENLS».

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