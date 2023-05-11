«براكة».. محور تأمين الطاقة وتعزيز الاستدامة

المصدر: أبوظبي- وام

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تواصل محطات براكة للطاقة النووية، القيام بدور محوري في تأمين الطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات، في إطار تكاملي للطاقة النووية مع مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز المكانة الريادية لإمارة أبوظبي والدولة في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن أن الطاقة النووية والطاقة الشمسية، وفرت في العاشر من فبراير 2023، وفي تمام الساعة الثانية وست وعشرين دقيقة بعد الظهر، ما يزيد على 80 % من إجمالي الطلب على الطاقة، وبقدرة إنتاجية وصلت إلى نحو 6.2 غيغاواط من إجمالي الطلب على الطاقة البالغ 7.7 غيغاواط.

مصادر الطاقة

وكانت فواتير الكهرباء الصادرة عن شركة مياه وكهرباء الإمارات لشهر فبراير 2023، تضمنت تفاصيل مهمة عن مصادر الطاقة الكهربائية التي وصلت لمنازل المستهلكين في الدولة، والتي أشارت إلى 10 % من الكهرباء المستهلكة، مصدرها الطاقة الشمسية، و42 % من الغاز، بينما وصل نصيب الطاقة النووية إلى 48 %.

وبحسب تقرير لنشرة «ميز» الأسبوعية المتخصصة في قطاع الطاقة، نقلاً عن تقارير شركة مياه وكهرباء الإمارات، فقد تم إنتاج 94.5 تيراواط من الكهرباء في إمارة أبوظبي عام 2022، من إجمالي 145 تيراواط أنتجت في الدولة، حيث أنتجت محطات براكة للطاقة النووية بعد تشغيل اثنتين منها، أكثر من 20 تيراواط لكل ساعة من الكهرباء.

وأفاد التقرير بأن مساهمة براكة ومحطات الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي، وصلت إلى 24.3 % من مجموع الكهرباء العام الماضي، وبارتفاع من 13.4 % في عام 2021. وأدى ذلك إلى انخفاض استهلاك الغاز المخصص لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي إلى مستوى ما قبل 11 عاماً، حيث انخفض من 2.2 مليار قدم مكعب في عام 2021 إلى 1.9 مليار قدم مكعبة في عام 2022.

الحياد المناخي

وقال محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية «تبرز هذه النتائج الملموسة الدور المحوري لمحطات براكة، في ضمان أمن الطاقة وتعزيز مسيرة انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، ومساهمتها الكبيرة في الجهود التي تهدف للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، بصفتها أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة والمنطقة على حد سواء، علاوة على إبراز تكامل الطاقة النووية مع مصادر الطاقة المتجددة، في تعزيز محفظة مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية في الدولة.

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