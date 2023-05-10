الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 18:32 والمد الثاني عند الساعة 04:19 والجزر الأول عند الساعة 11:16 والجزر الثاني عند الساعة 21:45.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:22والمد الثاني عند الساعة 01:24 و الجزر الاول عند الساعة 20:27والجزر الثاني عند الساعة 08:29.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 24 75 15

دبي 39 24 80 20

الشارقة 39 23 85 20

عجمان 38 25 70 25

أم القيوين 39 24 65 25

رأس الخيمة 39 22 60 20

الفجيرة 37 28 65 20

العـين 42 27 55 10

ليوا 43 27 55 10

الرويس 42 26 60 15

السلع 43 25 60 10

دلـمـا 38 26 75 30

طنب الكبرى 36 25 80 30

طنب الصغرى 36 25 80 30

أبو موسى 36 25 80 30.

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