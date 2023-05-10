مكتوم بن محمد: نجاح قياسي لمزاد صكوك الخزينة الإسلامية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن نجاح قياسي لمزاد صكوك الخزينة الإسلامية، والذي أطلقته وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حصد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية الذي أطلقته وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي نجاحاً قياسياً إذ تم استلام عطاءات بقيمة 8,3 مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7,6 مرات".

وأضاف سموه: "بلغت قيمة المزاد 1,1 مليار درهم. نجاح إطلاق مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يعكس ثقة المستثمرين في الإمارات كوجهة استثمارية عالمية وواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً في العالم وخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي".

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