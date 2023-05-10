المصدر: دبي - البيان

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برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أعلنت المؤسسة عن إطلاق برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»، بالتعاون مع معهد المديرين (Institute of Directors) في لندن.

تمكين

ويهدف البرنامج المصمم خصيصاً للقيادات المهنية، الذي سيتم تنظيمه من 30 مايو إلى 5 يونيو 2023، إلى تأهيل وتمكين القيادات النسائية في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص بالأدوات والمهارات الرئيسية اللازمة لتحقيق منظور القيادة المؤثرة والإدارة الفعالة، بما في ذلك الواجبات والأدوار المنوطة بعضوية مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية.

إضافة لأساليب التخطيط الإداري والاتصال الفعال بين القادة وفرق العمل مع مهارات بناء الفريق وتطوير أدائه، حيث تم تصميم هذا البرنامج لأجل القيادات، تعزيزاً لمفهوم التعلم من النظراء والمساعدة في بناء العلاقات والاستفادة من التجارب العملية الواقعية.

ويأتي البرنامج في إطار المبادرات الرائدة التي تتضمنها استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة 2023 - 2027، الرامية إلى تأهيل وتمكين القيادات النسائية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة، بما يسهم في تعزيز الدور المؤثر للمرأة في محيط عملها ومجتمعها، تأكيداً على نهج القيادة الرشيدة الداعم للمرأة ولتمثيلها في أرفع المناصب وإبراز مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية ووصولها للعالمية.

بناء القدرات

وقالت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب: إن جهود مؤسسة دبي للمرأة في تعزيز دور المرأة الإماراتية ودعم تمثيلها الخارجي تأتي ترجمة للرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة لأهمية مشاركة الرجل والمرأة معاً في مختلف مسارات التنمية وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات.

كما تعكس توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالعمل على توفير برامج متقدمة لبناء القدرات ورفع المهارات القيادية للمرأة الإماراتية لتعزيز دورها الوطني والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام.

قيادة المستقبل

وأكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن البرامج الاستثنائية التي تطلقها المؤسسة تفتح للمنتسبات والمشاركات فيها آفاقاً جديدة من التطور، وأدواراً أكثر أهمية في مسيرتهن المهنية.

مشيرة إلى أن برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» هو برنامج تدريبي تأهيلي يهدف بشكل رئيسي إلى تزويد القيادات النسائية الإماراتية بالمهارات والأدوات اللازمة التي تؤهلهن للترشح لمناصب عضوية مجالس إدارة في مؤسسات محلية وعالمية بما يسهم في تحقيق التأثير الإيجابي لهن على المستوى العالمي، تحقيقاً لمحور تطوير القيادات النسائية ضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة.

تعزيز القدرة

وقالت سلطانة سيف، مدير إدارة تطوير المرأة: إن برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» تم تصميمه وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية، بهدف تعزيز مفهوم التعلم من النظراء والمساعدة في بناء العلاقات والاستفادة من التجارب العملية الواقعية.

مضيفة أنه يتواكب مع توجهات حكومة دبي في ضخ الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات بسوق العمل والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، بما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ولدولة الإمارات على المستوى العالمي.

وأشارت سلطانة سيف إلى أنه روعي في تصميم البرنامج تعزيز قدرات المشاركات فيه على التخطيط الاستراتيجي وتطوير الهياكل التنظيمية وفقاً لمعايير الحوكمة العالمية، مع إجراء التحليل الفعال وقراءة التحديات واستشراف الفرص الاستراتيجية، وأدوار ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة،.

مؤكدة حرص مؤسسة دبي للمرأة على توفير برامج تأهيلية متقدمة وملائمة لاحتياجات القيادات النسائية في حكومة دبي، يتم تطويرها بالتعاون مع مؤسسات عالمية مرموقة، وفقاً لنتائج الدراسات التي تجريها المؤسسة لاحتياجات السوق المحلي والخطط المستقبلية للإمارة.

> منى المري :

› بناء القدرات ودعم المهارات القيادية للمرأة الإماراتية لتعزيز دورها الوطني

› تمكين القيادات النسائية من الترشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية والعالمية

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