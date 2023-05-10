أبوظبي الأولى إقليمياً في تطبيق مؤشر التنوع البيولوجي للمدن

المصدر: أبوظبي- البيان

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انتهت هيئة البيئة- أبوظبي من قياس مؤشر التنوع البيولوجي للمدن في مدينة أبوظبي، والذي يعتبر أداة تقييم ذاتي للمدن في جميع أنحاء العالم، لقياس ورصد التقدم المحرز في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، ووسيلة قيمة لنشر الوعي بين سكان المدن لحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية.

والمؤشر، الذي يُعرف أيضاً باسم مؤشر سنغافورة للتنوع البيولوجي للمدن يهدف إلى مساعدة المدن في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن للتنوع البيولوجي والبشر أن يحققوا النمو والازدهار في تناغم ووئام، وفي الوقت نفسه معالجة مخاطر فقدان التنوع البيولوجي وآثار تغير المناخ، استناداً إلى أفضل الممارسات العلمية، التي أُتيحت خلال العقد الماضي.

يقيس هذا المؤشر أداء المدن في إدارة التنوع البيولوجي الحضري، ويمنح النقاط لثلاث فئات تتضمن عدداً من أنواع النباتات والحيوانات في المدينة، والخدمات التي توفرها هذه النباتات والحيوانات مثل التلقيح وتخزين الكربون، ومدى نجاح المدينة في إدارة تنوعها البيولوجي، للحفاظ على الموارد الطبيعية، والنظم البيئية والأنواع الفطرية.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي: إن مدينة أبوظبي انضمت إلى قائمة تضم 39 مدينة حول العالم قامت بتطبيق مؤشر التنوع البيولوجي للمدن لتكون الأولى في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

بيئة مستدامة

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري: أظهرت نتائج المؤشر أن نسبة الاستدامة في مدينة أبوظبي مرتفعة مقارنة بباقي المدن، التي قامت باستخدام المؤشر، وهذا يعكس الجهود المبذولة في مدينة أبوظبي لتحقيق بيئة مستدامة، مشيراً إلى أن ذلك يعود بالتأثير الإيجابي على جودة الحياة والتنوع البيولوجي في الإمارة، الأمر الذي سيسهم في توفير بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

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