مكتوم بن محمد: دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهة عالمية للخدمات المالية

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهة عالمية للخدمات المالية، ومركزاً رائداً لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار الرائدة في العالم، بما تتمتع به من أطر تنظيمية متطورة وصديقة للأعمال وداعمة للابتكار.

وما تملكه من بنية تحتية متطورة، ما جعلها قاعدة نموذجية للمؤسسات المالية والبنوك العالمية الساعية للاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الأسواق الأسرع نمواً في المنطقة، وتعزيز توسعها خارج حدودها الإقليمية والوصول إلى اقتصادات ومراكز مالية جديدة.

وقال سموه: «نسعى إلى المساهمة في تعزيز مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار على مستوى المنطقة والعالم عبر شراكاتنا المتينة مع أبرز المجموعات وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار العالمية».

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، عدداً من كبار المسؤولين الماليين العالميين المشاركين في النسخة الأولى من «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، التي شهد سموه افتتاح جلساتها أمس، وحضر اللقاء قيادات مؤسسات مالية عالمية كبرى مشاركة في أعمال القمة، ضمت: بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، وجيني جونسون، الرئيس والمدير التنفيذي لفرانكلين تمبلتون، وبيوش غوبتا، الرئيس التنفيذي لبنك «دي بي أس سنغافورة».

وأشار سموه إلى أن استضافة دبي «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» تأتي مواكبة لتصدّر دبي قائمة المدن الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للعمل ضمن القطاع المالي، كما تعكس التزام دبي بتعزيز مكانتها ومواصلة تحقيق التميز في هذه الصناعة المتنامية على مستوى المنطقة والعالم.

وذلك تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم وضمن أهم 4 مراكز مالية على مستوى العالم، وذلك باعتبارها تمثل بيئة جاذبة للشركات متعددة الجنسيات وقاعدة نموذجية لتوفير فرص استثنائية لتحقيق النمو والنجاح للشركات الناشئة.

ولفت سموه إلى أنه تحقيقاً لهذا الهدف، فقد حرصت دبي على إطلاق العديد من المبادرات والأفكار لجذب المزيد من شركات الابتكار والمجموعات المالية والمواهب والخبرات العالمية ودعم نمو الجيل التالي من التقنيات المالية المتطورة التي تعمل على تسريع وتيرة تطور قطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة والعالم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية التقيت كلاً من بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، وجيني جونسون، الرئيس والمدير التنفيذي لفرانكلين تمبلتون، وبيوش غوبتا، الرئيس التنفيذي لبنك دي بي أس سنغافورة، لمناقشة مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار وإقامة شراكات قوية مع أبرز المؤسسات العالمية. دبي ستواصل تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للخدمات المالية، وستظل مركزاً رائداً لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في العالم».

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

وشهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أول من أمس، افتتاح النسخة الأولى من «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، التي نظّمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، على مدار يومين تحت شعار «موطن عالمي جديد لمستقبل التكنولوجيا المالية والقطاع المالي»، بمشاركة أبرز الخبراء وصانعي السياسات والمديرين التنفيذيين ورواد الأعمال والمستثمرين على مستوى العالم، علاوة على 100 جهة عارضة، و120 متحدثاً وخبيراً يمثلون أكثر من 50 دولة.

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