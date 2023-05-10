«الشارقة لمناصرة اللاجئين» تستقبل 423 مرشحاً من 41 دولة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، أن الدورة السابعة من «جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين» شهدت العدد الأعلى من الملفات المتقدمة للمشاركة في تاريخ الجائزة، حيث استقبلت 423 ملفاً من 41 دولة في أربع قارات، بواقع 146 من أفريقيا، و105 من آسيا، و9 من أوروبا، و5 من أمريكا الشمالية.

وارتفعت أعداد الملفات المشاركة في الدورة السابعة بـ 135 % مقارنة مع الدورة السادسة، التي استقبلت 177 ملفاً، حيث جاءت الملفات من المنظمات والمؤسسات الساعية للتعريف بجهودهم الإنسانية في دعم اللاجئين على مستوى العالم، وتقديم تجاربها في دعم المجتمعات التي تعاني من نقص الموارد.

وتنظم الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويبلغ قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

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