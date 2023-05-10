442000 درهم قدمتها «بيت الخير» لـ«جسور الخير»

المصدر: دبي-رامي عايش

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أعلنت جمعية بيت الخير، أمس، عن حصيلة مساهمتها في حملة «جسور الخير»، التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع، لنجدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب كلاً من تركيا وسوريا.

وذكرت الجمعية أنها قدمت للحملة قرابة 442 ألف درهم، بعد تكثيف جمع التبرعات لصالح المتضررين من الزلزال، وسلمت شيكاً بالمبلغ المذكور لهيئة الهلال الأحمر.

وأكد عابدين العوضي، مدير عام الجمعية، أن «بيت الخير» سارعت للمساهمة في حملة «جسور الخير» كونها من أهم مبادرات الإمارات، لتعزيز استجابتها الإنسانية لصالح المتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا، وتسخير الإمكانات الإغاثية واللوجستية، والكوادر البشرية والتطوعية، للحد من تداعيات الكارثة على حياة المنكوبين في البلدين. وقال: إن الجمعية دعمت الحملة من خلال تكثيف جمع التبرعات لصالح المتضررين من الزلزال، التي تم تسليمها بتسليمها عبر شيك نقدي للهلال الأحمر، لتنفقها ضمن خطة التحرك الإماراتي السامي، الذي كان من أوائل هبات الدعم لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

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