استمرار مناقشة مشروع قانون دور العبادة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين وبحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتورة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وحميد علي العبار، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وشارك من وزارة تنمية المجتمع حصة تهلك الوكيلة المساعدة لشؤون التنمية الاجتماعية، وعدد من المستشارين القانونيين.

وطرح أعضاء اللجنة في الاجتماع الاستفسارات والأسئلة في ما يخص مواد مشروع القانون الذي يتكون من 32 مادة ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز