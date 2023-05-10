خالد بن محمد يعتمد 85.4 ملياراً لتطوير مساكن وأحياء بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن ، وام

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات.

تشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

ويحظى قطاع الإسكان في أبوظبي بأهمية خاصة لدى القيادة الرشيدة، حيث لا تمضي بضعة أشهر او تأتي مناسبة إلا ويعلن عن حزمة من المنافع السكنية، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله.

وتسهم هذه الميزانية الضخمة في توفير المسكن الملائم والعصري للمواطنين وتحقق لهم الاستقرار الأسري، وترفع عن كاهلهم أعباء توفير وحدة سكنية، بالإضافة إلى أنها تشمل مشاريع ومرافق خدمية ومجتمعية ترفيهية متكاملة، مما يعزز منظومة المدينة المتكاملة، التي تحقق لساكنيها الراحة والاستقرار النفسي، مما ينعكس على جودة العمل للفرد ويحقق رؤية أبوظبي التنموية.

وتشمل المشاريع تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

كما أن هذه المشاريع الطموحة تخلق فرص عمل للمواطنين والمقيمين من خلال الشركات المشغلة والعمالة بكافة أنواعها، مما يرسخ الدور المجتمعي للعاصمة أبوظبي في توفير فرص عمل وتنفيذ كبرى المشروعات التنموية.

وتنفذ هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة مشاريع إسكانية جديدة، سعياً لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين من خلال تغطية احتياجاتهم لمساكن بمعايير عالية ضمن مجتمعات عمرانية حديثة، ووفق خطة الإمارة التنموية، ولسد فجوة الطلب المتزايد على الأراضي السكنية والمساكن للمواطنين.

وتأتي هذه المشاريع ضمن توجيهات القيادة الرشيدة التي تعتبر المسكن من الأساسيات المهمة التي تتطلبها الحياة المستقرة للمواطنين، لضمان حياة كريمة لأفراد المجتمع ووفق أعلى المعايير.

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