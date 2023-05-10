«كهرباء دبي» توظف الذكاء الاصطناعي في خدماتها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ھیئة كهرباء ومیاه دبي بدء الاستخدام التجريبي لتقنیة «تشات جي بي تي»، منذ شھر أبریل 2023 على موقعها الإلكتروني، عبر موظفھا الافتراضي «رماس» لتحسين تجربة المتعاملين، بعد إطلاقها في شهر فبراير الماضي، وفي إطار استراتیجیتھا لتوظیف تقنیات الذكاء الاصطناعي في جميع عملیاتھا وخدماتها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً، للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

حيث تحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على إثراء تجربة المتعاملين، من خلال خدمات ذكية، توفر وقتهم وجهدهم بالاعتماد على أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، ومبادرة «دبي X10» ومبادرة «دبي الذكية»، التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وضمن جهودنا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتنا وعملياتنا لتقليل عدد الزيارات إلى مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة والمساهمة في صياغة مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، لتكون بذلك أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

وأضاف معالي الطاير: نسعى دائماً لتحسين تجربة المتعاملين وتقديم خدماتنا، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، وتؤكد هذه الخطوة لاستخدام تقنية «تشات جي بي تي» في موظف الهيئة الافتراضي «رماس»، سعينا المتواصل، للاستفادة من التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتسريع عجلة التحول الرقمي وتوفير خدمات رقمية متطورة ذات قيمة مضافة، تثري تجربة المتعاملين وتعزز سعادتهم.

ومنذ إطلاقه في الربع الأول من عام 2017 حتى نهاية أبريل 2023، أجاب «رمّاس» على أكثر من 7 ملايين استفسار، وستسهم تقنية «تشات جي بي تي» في تعزيز إمكاناته نظراً لقدرتها الفائقة على التفاعل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل، إضافة إلى تعزيز قدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين وتحليلها بناء على المعطيات والبيانات المتوفرة، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق وفوري.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل على إثراء خدماتها بتقنية «تشات جي بي تي»، وتعد أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم، وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم هذه التقنية الحديثة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ريادتها محلياً وعالمياً.

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