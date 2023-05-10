كوادر طبية مواطنة: لا سقف لطموحاتنا في تطوير قطاع الرعاية الصحية

المصدر: متابعة: محمد محسن، جميلة إسماعيل، وعصام الدين عوض

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تحتفل دولة الإمارات في التاسع من شهر مايو من كل عام بيوم الإمارات الطبي. وهي مناسبة وطنية للاحتفاء بكوادر الرعاية الصحية في الدولة، الذين يثبتون يوماً تلو الآخر دورهم الجوهري في صحة وعافية مجتمع الدولة، وتعزيز أمنها واستقرارها الاقتصادي.

وفي ضوء دعم القيادة الرشيدة وإيمانها بأهمية أبناء وبنات الوطن، وحرصها المطلق على دعمهم وتمكينهم في مختلف القطاعات الحيوية، بما يشمل قطاع الرعاية الصحية، بات حضور المواطنين الإماراتيين واضحاً في هذا القطاع، وإنجازاتهم بارزة وخلاقة.

حيث يشغل العديد من أبناء الدولة مناصب قيادية ومهنية متنوعة، بدءاً بالإدارات العليا، وصولاً إلى كوادر الرعاية الصحية والأطباء وفنيي المختبرات وأخصائي التصوير والتشخيص، وغير ذلك الكثير.

ومن هذا المنطلق، وبمناسبة يوم الإمارات الطبي، تحدث أطباء مواطنون عن تجاربهم المهنية في القطاع، وما قدمته لهم القيادة الرشيدة من سبل الدعم والتمكين ليصلوا إلى المناصب التي يشغلونها اليوم.

وقالت الدكتورة موزة الشرهان، رئيسة جمعية الإمارات الطبية: يعتبر يوم الإمارات الطبي، يوماً مميزاً لتقدير الجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الطبي والصحي في الدولة. ويهدف اليوم إلى إبراز الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصحي في تحسين جودة الحياة في المجتمع الإمارات.

ومن جانبه أشار الدكتور حميد بن حرمل الشامسي، مقرر الجمعية الخليجية للأورام إلى أن يوم الإمارات الطبي يُعتبر فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققها قطاع الخدمات الصحية، ولتعزيز مكانته كواحد من القطاعات الحيوية الأكثر أهمية وارتباطاً بحياة الإنسان وسعادته.

وأضاف: يؤكد يوم الإمارات الطبي على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الصحي في الحفاظ على أمن وسلامة وصحة المجتمع، وذلك من خلال توفير خدمات صحية عالية الجودة وفق أرقى المعايير العالمية، مما يساعد على تعزيز جودة الحياة وتحقيق مجتمع صحي رائد.

وقالت الدكتورة فرحانة بن لوتاه، استشارية أمراض باطنية متخصصة في الغدد الصماء والسكري، في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: من الرائع أن يكون لدينا مهارات تقنية جيدة، إلا أنني أود توجيه نصيحة قيّمة لكفاءات قطاع الرعاية الصحية، وهي النظر إلى الهدف الأسمى ضمن هذه المهنة النبيلة، والتركيز على الأشياء الجديدة التي ترد الجميل للمجتمع.

فتوجيه التركيز نحو الأهداف الأهم والاقتداء بأشخاص أكثر خبرة ودراية يساعد في اكتساب مهارات جديدة تمكن كل فرد في قطاع الرعاية الصحية من إحداث الفارق المنشود في المجتمع، تزامناً مع خوض مسار مهني مثمر يعود بالنفع على جميع المرضى.

تمكين الشباب

ومن جهتها قالت مريم الظاهري، مسؤولة تقنية أولى في المختبرات الطبية في المختبر المرجعي الوطني: يمثل يوم الإمارات الطبي مناسبة سنوية للاحتفاء بالجهود التي يبذلها مقدمو الرعاية الصحية المواطنون في دولة الإمارات. وهو أيضاً فرصة قيّمة لإظهار التقدير والامتنان لتفاني دولة الإمارات في تمكين الشباب في أحد أهم القطاعات في الدولة.

وبدوره قال الدكتور عارف النورياني، المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي رئيس مركز جراحة القلب والقسطرة: نفخر بالإنجازات الوطنية التي تحققت في المجال الطبي على مدار 5 عقود، حيث أضحت الإمارات متقدمة طبياً، وتسابق الدول الأكثر رقياً في مجال تقديم الخدمات الصحية الأفضل.

إضافة إلى إدخال الأجهزة الطبية المبتكرة، وذلك بفضل الدعم المباشر من القيادة الرشيدة للدولة للقطاع الصحي، والتي تهتم بالكادر الطبي والفني.

وذلك من خلال ابتعاث الطلبة الإماراتيين للحصول على أفضل الدرجات العلمية، ومن ثم العودة إلى وطنهم من أجل تطبيق تلك العلوم على أرض الواقع، الأمر الذي عزز من أداء القطاع الصحي في الدولة، حيث اكتسب الأطباء الإماراتيون الخبرات والمهارات العالية التي تمكنهم من إجراء العمليات الدقيقة.

تكريم

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالقادر الزرعوني، رئيس جمعية الإمارات للمسالك البولية، أن يوم الإمارات الطبي يعد يوماً لتكريم الطاقم الطبي والفني والإداري من العاملين بالقطاع الصحي في الدولة من المواطنين والمقيمين.

لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة للدولة، لا تألو جهداً في دعم المنظومة الصحية بالدولة على جميع الصعد، من تأهيل الطاقم الطبي وتوفير أفضل الأجهزة والمستشفيات بجميع التخصصات دون استثناء، ما مكن من تقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها دون استثناء ولا تمييز.

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