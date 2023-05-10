11.000 مستفيد من نظام «حصنتك» للإنذار المبكر من الحرائق

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت وزارة تنمية المجتمع في تقريرها السنوي أن أكثر من 11 ألفاً من مستحقي الضمان الاجتماعي قد استفادوا من نظام «حصنتك» الذكي للإنذار المبكر من الحريق حتى نهاية 2021، في خطوة تستهدف تعزيز السلامة والوقاية من المخاطر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأتاح نظام «حصنتك» لملاك الفلل السكنية المسجلين لدى وزارة تنمية المجتمع أن يتقدموا بطلب لتركيب نظام حصنتك الذكي للإنذار المبكر مجاناً، من خلال تزويد نسخة من سند الملكية والهوية الإماراتية وفاتورة حديثة للماء والكهرباء.

وتغطي مبادرة تركيب أجهزة كاشف الدخان والحرائق منازل المستفيدين لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

حيث يتم تنفيذها، بالتعاون بين وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني، ووزارة تنمية المجتمع ومزود الخدمة «اتصالات»، بهدف تعزيز السلامة والوقاية من المخاطر في المساكن، لصالح الحفاظ على الأرواح والممتلكات، من خلال تعميم خدمة تركيب وتشغيل وإدارة أنظمة الحريق في منازل المستهدفين من النظام.

تعاون

وكانت الوزارة قد بدأت منذ شهر سبتمبر 2019، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومزود الخدمة «اتصالات»، بإجراءات تركيب نظام «حصنتك» الذكي للإنذار المبكر لملّاك الفلل السكنية المسجلين لديها في الضمان الاجتماعي، واستكمال إجراءات تركيب الأجهزة في الفلل السكنية للمسجلين المستفيدين من الضمان الاجتماعي لديها.

وتأتي مبادرة تأمين منازل المواطنين المستفيدين «حصنتك»، في سياق توجيهات الحكومة لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة لمواطني ومقيمي الدولة، وتأكيد المسؤولية المشتركة بين كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، وفي إطار الشراكة والتعاون الاستراتيجي لتحقيق الأهداف المشتركة بالعمل على حماية الأرواح والممتلكات وفق أعلى المعايير.

ويسهم النظام في دعم رؤية الإمارات المتمثلة بأن تكون الدولة البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، ويشترط في توفير الخدمة أن يكون المسكن مسجلاً باسم المستفيد بنفسه أو الورثة «المستفيدين من المساعدة»، وألا يكون المسكن مستأجراً أو مؤجراً، وأن يكون المستفيد مقيماً في المسكن.

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