شرطة دبي تواجه الأساليب الجديدة لترويج المخدرات

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت الإحصاءات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ضبطت ما نسبته 47 % من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة في الربع الأول من العام الجاري.

كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 238 كيلوغراماً من المخدرات و6 ملايين من الأقراص المخدرة في الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل 36 % من الكميات المضبوطة على مستوى الدولة، وتنوعت المخدرات بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريغوانا وحشيش، إضافة إلى الأقراص المخدرة.

وثمّن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة، وحماية المجتمع من آفة المخدرات، والحد من انتشارها، وضبط تجارها ومروجيها، خاصة في ضوء تطويرهم أساليب جديدة في ترويج وتهريب المخدرات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، وعدد من الضباط.

وناقش الاجتماع خطط الإدارة وآليات عملها، والخطط التي وضعتها لمكافحة المخدرات، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، إضافة إلى شرح حول قضايا المخدرات التي سجلتها شرطة دبي خلال العام الماضي، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

تعاون

وأظهرت الإحصاءات مساهمة شرطة دبي في مدّ دول مختلفة بـ65 معلومة مهمة خلال الربع الأول من العام الجاري، ما أدى إلى القبض على 65 متهماً، وضبط 842 كيلوغراماً من المخدرات، تنوّعت بين القات والكوكايين والماريغوانا والهيروين، إيماناً منها بأن قضية المخدرات عابرة للحدود، وتستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها.

كما نجحت الإدارة خلال الفترة نفسها في رصد وحجب 208 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج للمخدرات، ما يشكل نسبة 28 % على مستوى الدولة.

توعية

واستعرض العقيد عبدالله الخياط، مدير مركز حماية الدولي، إنجازات المركز خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج الطلابية والمجتمعية 24 ألفاً و204 من الطلاب والطالبات من مختلف الجنسيات، كما بلغ إجمالي المستفيدين من الجهود التوعوية عبر منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي والبرامج التوعوية المنشورة 6 ملايين و92 ألفاً و699 مستفيداً.

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