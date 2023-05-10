مناقشة جودة العمل الشرطي ورضا المتعاملين في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس العميد خالد محمد النعيمي نائب القائد العام لشرطة عجمان اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات بشرطة عجمان.

ورحب نائب القائد العام لشرطة عجمان بالضباط أعضاء اللجنة العليا الدائمة، مشيداً بالتميز الذي تحققه القيادة في مجال إسعاد المتعاملين، من خلال تعزيز جودة الخدمات المقدمة، والتحول الذكي في تقديم الخدمات.

واطلع خلال الاجتماع على نتائج قياس أداء وإنتاجية الفرق في مراكز الشرطة الشاملة، وناقش مع أعضاء اللجنة سبل تحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف الإدارات والأقسام، بما يعزز جودة العمل الشرطي.

كما تم استعراض نتائج استطلاع رأي رضا المتعاملين 2022، والصادر من حكومة عجمان، ومناقشة النتائج وتحليل وتبادل الآراء والأفكار المؤثرة في رضا المتعاملين، وتباحث الخطط اللازمة لتعزيز الأداء المؤسسي، بما يرفع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الشرطية.

وفي الختام ثمن العميد خالد محمد النعيمي الجهود المبذولة لأعضاء اللجنة العليا الدائمة، مؤكداً أهمية تصميم وتنفيذ المبادرات وتعزيز الابتكار، بما يعزز جودة العمل الشرطي، ويرفع نسبة رضا المتعاملين، والعمل على تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للقيادة، بما يدعم تميز مسيرة شرطة عجمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز