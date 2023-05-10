«الصناعة الأمنية» تطلق تطبيق «كي لس» لبيوت العطلات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المهندس عارف الجناحي مدير إدارة الهندسة الأمنية بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي «سيرا» عن اطلاق تطبيق «كي لس» الذكي لبيوت العطلات في دبي، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم المخصص لهذا النوع من المنشآت السياحية.

ويستهدف هذا التطبيق الذكي إدارة عملية الدخول والخروج، ومميزات إضافية لكل من الأفراد من ملاك الوحدات السكنية والشركات المتخصصة لبيوت العطلات، حيث إنه مزود بتقنية البلوتوث، ليتيح للمستخدمين فتح وقفل الباب عن طريق إرسال إشعارات آمنة من التطبيق عبر هواتفهم الذكية.

وأشار المهندس عارف إلى أنه يمكن للمستخدمين تخصيص وإضافة الأشخاص تلقائياً مع تحديد اليوم والساعة، من خلال استخدام التطبيق، كذلك يمكن إدارة الوحدات السكنية السياحية من أي مكان.

جاء ذلك خلال ملتقى إطلاق «كي لس»، بالشراكة مع شركة المحرك للخدمات الأمنية كشريك رئيسي، أمس، بمتحف المستقبل بدبي، بحضور أحمد المهيري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، ومروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وأحمد خليفة الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري.

وعبد الله السويدي المدير التنفيذي لشركة المحرك للخدمات الأمنية، ومديري إدارات مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وعدد من مديري الشركات الخاصة ومديري الفنادق وشركات بيوت العطلات.

ويأتي إطلاق التطبيق بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف توفير تجربة آمنة ومميزة لمستخدمي بيوت العطلات في الإمارة، وضمن جهود دعم تطوير هذا القطاع الحيوي، بالإضافة لتعزيز التبني الرقمي للخدمات المستدامة في دبي، حيث يوفر التطبيق مميزات عدة لملاك الوحدات السكنية وأيضاً للزوار، فيمكن للملاك استخدام البرنامج لمدة 3 سنوات، عبر توفير مفاتيح ذكية للمستخدمين.

وتوفير خدمات إضافية للعملاء مثل خدمة سيارات الأجرة، خدمة تسجيل الدخول البيومتري، خدمة توصيل المستلزمات والتنظيف وغيرها، أما بالنسبة لمستخدمي التطبيق فيمكنهم عرض سجل دخول وخروج الوحدة، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة القفل الذكي.

ويأتي تفعيل هذا التطبيق وإطلاقه، بالتعاون مع عدد من الشركاء والعلامات التجارية الرائدة مثل نوون، ديليفرو، إكس إكس رايد، ديربي جروب، أوربان كومباني، دورماكابا، إنستاشوب، ألتيمت أكسيس تكنولوجي، أسا أبلوي، ام كود.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز