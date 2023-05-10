إنجاز 1090 مبنى جديداً في دبي خلال 4 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، الصادرة عن بلدية دبي، أن مجمل عدد المباني المنجزة في الإمارة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي بلغ 1090 مبنى جديداً وبمعدل بلغ نحو 272.5 مبنى شهرياً، وسجل شهر نوفمبر الماضي أعلى عدد من المباني المنجزة في الإمارة وبواقع 386 مبنى جديداً.

ووفقاً لبيانات مركز دبي للإحصاء، تصدرت الفلل الاستثمارية الخاصة قائمة المباني المنجزة من ناحية العدد منذ يناير وحتى أبريل الماضي وبلغ عددها 508 مبانٍ، وتلتها الفلل الخاصة بمعدل 433 فيلا. وجاءت المباني متعددة الطوابق المنجزة في المركز الثالث وبمعدل 66 مبنى، وتلتها المباني العامة بمعدل 49 مبنى، ثم المباني الصناعية بمعدل 34 مبنى.

وكشفت الإحصاءات أن الفلل الاستثمارية تصدرت قائمة نسبة المباني المنجزة في الأشهر الأربعة من العام الجاري، من ناحية النسبة، وبواقع 46.6% من مجمل المباني، وتلتها الفلل الخاصة بنسبة بلغت 39.7%، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 6.1%، وبلغت نسبة المباني العامة 4.5%، والمباني الصناعية المنجزة في الفترة ذاتها 3.1%.

وبلغ مجمل عدد المباني المنجزة في دبي، في يناير الماضي، 151 مبنى، وفي فبراير 386 مبنى، أما في مارس فبلغ عدد المباني المنجزة 313 مبنى، وفي أبريل 240 مبنى.

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