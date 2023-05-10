رؤية رئيس الدولة جعلت الإمارات نموذجاً للتطوير القائم على المعرفة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم ببناء مجتمع المعرفة ليقود إلى النجاح على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ويلهم الجميع للتغيير الإيجابي.

وقال معاليه، إن قيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على الابتكار والتنمية البشرية كأساس للتقدم والازدهار المستدامين.

حيث سمحت رؤية وقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً لتطوير اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة، فتحت قيادته الرشيدة، نجحت الدولة، سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة، في توفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة وإيجابية تجمع بين المواطنين والمقيمين، لإيجاد مجتمع نابض بالحياة ومتوازن يركز على تحسين نوعية الحياة لجميع أبناء الوطن.

وأضاف معاليه أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة عام 2023، عاماً للاستدامة في الإمارات يوضح حرص قيادتنا الرشيدة على الاستفادة المثالية من مواردها لتتبوأ مركز الريادة العالمية في مجال التقنيات النظيفة، واستخدام التقنيات الخضراء كنماذج للاستدامة طويلة الأمد مع توفير أعلى درجات جودة الحياة لمن يعيش ويعمل على أرض الدولة.

كلمة

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في بداية فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمه صندوق الوطن بمنارة السعديات بأبوظبي تحت شعار «الإبداع والابتكار في عام الاستدامة»، وحضره الدكتور كارلوس ألبرتو مونتانا-هويوس، المصمم الحائز جوائز عالمية والأكاديمي المتميز، والبروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خبراء ومتخصصين ومتحدثين دوليين.

كما حضر الجلسات عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن وعدد كبير من الشركاء والداعمين وقطاع كبير من طلاب المدارس وأولياء الأمور والمدرسين من مختلف الإمارات.

وأوضح معاليه في كلمته الافتتاحية، أن اليوم المفتوح هذا العام ركز على الاحتفال بالتعليم المستدام والإبداع والابتكار، وعرض أهم المبادرات التي يطرحها صندوق الوطن للمساهمة في بناء مستقبل مستدام، وتشجيع المبدعين من أبناء وبنات الإمارات على الإبداع والابتكار، وإطلاق العديد من المبادرات التي تستمر على مدار العام، لتحفيز قدرات طلاب المدارس والجامعات وشباب الوطن في مجالات الإبداع والابتكار، معرباً عن سعادته بتكريم الصندوق لطلاب المدارس المتميزين في المرحلة الأولى، مع تعهد الصندوق بتوفير سبل الدعم والتدريب لهم خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالعرض الذي قدمه البروفيسور إريك شينغ حول أهمية الذكاء الاصطناعي وعلاقته بقدرتنا على الحفاظ على التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل، وكذلك جلسة الإبداع والابتكار في التعليم التي قدمتها Apple لتسليط الضوء على دور التعليم في تمكين التقدم الاجتماعي، بما له من تأثير إيجابي على الأمن الاقتصادي والاستدامة.

مؤكداً أن كافة الأنشطة المهمة التي طرحها الصندوق خلال اليوم المفتوح بمثابة فرصة للطلاب والمعلمين لاستكشاف طرق تعليمية فريدة تركز على خلق عالم أكثر استدامة من خلال أهم التقنيات التكنولوجية مثل الروبوتات والترميز وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

كما ركزت الأنشطة على المساهمة في تطوير التفكير في حلول مستدامة من خلال الإبداع الرقمي ومدارس Apple المتميزة، مطالباً كافة المشاركين بالتفاعل الإيجابي مع كل ما يقدم حول الإبداع والابتكار.

نجاح

وعبر معاليه عن سعادته بنجاح الجلستين التخصصيتين في تحقيق أهدافهما، حيث ركزت الأولى التي أدارتها Apple على تعريف الحضور من الآباء والمعلمين والطلاب بأهم الأساليب اللازمة لتطوير رؤاهم الإبداعية وقيمهم في التعليم والاستدامة.

مشيداً بالتعاون بين صندوق الوطن وهذا الشريك العالمي المهم لتوفير فرص لطلابنا في جميع أنحاء البلاد وتمكنهم من تطوير قدراتهم، منبهاً إلى أن الجلسة الثانية مع مؤسسة لايت هاوس أرابيا، قدمت عرضاً مميزاً لطرق دعم الآباء لأطفالهم بهدف تطوير قدراتهم على التغلب على التحديات؛ والتعامل مع التحديات كمقدمة للنجاح.

وأضاف، أن إطلاق صندوق الوطن لمبادرة «تحدي تصميم iOS» يعد واحدة من العديد من المبادرات التي تتعلق بدعم الابتكار والإبداع بين أبناء وبنات الوطن، معبراً عن اعتزازه بشراكة صندوق الوطن وشركة آبل لتقديم هذا البرنامج، إلى جانب برنامجها «مسرع سويفت».

حيث يلتحق الفائزون في تحدي تصميم iOS ببرنامج سويفت الذي يقدمه مجموعة من المدربين المعتمدين من Apple في كليات التقنية العليا، كي يتعلم الطلاب البرمجة ونشر التطبيقات التي يصممونها على متجر التطبيقات.

وأعلن معاليه عن برنامج «البدايات» الذي أطلقه صندوق الوطن، ويجري تطويره لمساعدة الآباء على تأهيل أطفالهم لدخول المدرسة، بالإضافة لتطوير برنامج «مبرمج الخمسين» الذي يعمل على تنمية قدرات الطلاب في مئات المدارس على مستوى الدولة لتعلم البرمجة والروبوتات من خلال النوادي الطلابية، مؤكداً أن كل هذه المبادرات مجتمعة سيكون لها أعمق الأثر في نشر ثقافة الإبداع والابتكار والاستدامة في الإمارات.

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