الهيئة الوطنية تحضر بصفة «مراقب»

المصدر: جنيف - وام

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شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز رئيس الهيئة، بصفة «مراقب» في الدورة الـ 43 للاستعراض الدوري الشامل في مقر الأمم المتحدة في جنيف، والتي عقدت أمس، لحضور مناقشة التقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وضم الوفد فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحمد الحمادي، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ومريم الأحمدي، رئيس لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأميرة الصريدي، رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفاطمة البدواوي، رئيس لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، والدكتور أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وأعرب مقصود كروز عن تطلعه إلى تلقي توصيات الاستعراض الدوري الشامل بشأن التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات.

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