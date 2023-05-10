حمدان بن محمد: دبي في صـدارة حركـة السفر الدولية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ترسخ مكانتها في صدارة حركة السفر الدولية، موجهاً الشكر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ولأفضل فريق إدارة مطارات عالمي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد في تدوين عبر «تويتر»: «دبي ترسخ مكانتها في صدارة حركة السفر الدولية وتُقدم أفضل تجربة مطار لأكثر من 21 مليون مسافر خلال الربع الأول من 2023... شكراً أحمد بن سعيد وشكراً لأفضل فريق إدارة مطارات عالمي. بجهودكم تواصل دبي التحليق بعيداً».

جاءت تغريدة سموه تعليقاً على النتائج المتميزة التي شهدتها حركة السفر عبر مطار دبي الدولي خلال العام الحالي، إذ استقبل في الربع الأول 21.2 مليون مسافر، ليقترب بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة خلال الفترة نفسها في عام 2019 بنسبة 95.6%.

يأتي هذا الإنجاز بعد النتائج المبهرة التي حققها مطار دبي العام الماضي مع استقباله 66 مليون مسافر، ليحتفظ بصدارته لقائمة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً في العالم للعام التاسع على التوالي.

مكانة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تدوين عبر «تويتر»: «حافظ مطار دبي الدولي، وللعام التاسع على التوالي، على مكانته كأكثر المراكز الدولية ازدحاماً في العالم. وبلغ إجمالي حركة المسافرين في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 21.2 مليون راكب، بنمو 55.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2022».

وأضاف سموه: «ومع مضيّنا قُدُماً في أجندة دبي الاقتصادية D33، فإن مطار دبي سيواصل لعب دور حيوي في تعزيز تواصلنا العالمي».

أرقام

ووصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 21.256.489 مسافراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 55.8% مقارنة بالربع نفسه من 2022، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019 عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية 7 ملايين مسافر.

وكان مارس الماضي أكثر الشهور ازدحاماً خلال الربع الأول مع تسجيل 7.3 ملايين مسافر، الأمر الذي يجعله الأكثر ازدحاماً بعد يناير 2020 عندما وصلت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 7.8 ملايين مسافر. ويذكر أن مطار دبي الدولي يتصل بأكثر من 234 وجهة عبر 89 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة حول العالم.

أبرز الوجهات

وحافظت الهند على صدارتها كوجهة أولى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي بإجمالي 3 ملايين مسافر خلال الربع الأول، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية مع 1.6 مليون مساف.

فيما احتلت كل من المملكة المتحدة وباكستان المرتبتين الثالثة والرابعة بإجمالي 1.4 مليون و1 مليون مسافر على التوالي. كما تضمنت قائمة أبرز وجهات السفر الدولية كلاً من الولايات المتحدة بـ 840 ألف مسافر، وروسيا 729 ألف مسافر، وألمانيا 628 ألف مسافر.

أما بالنسبة لأبرز وجهات المدن خلال الربع الأول 2023، فقد تصدرت لندن القائمة بإجمالي 890 ألف مسافر، تليها مومباي 645 ألف مسافر، وكل من جدة والرياض 641 ألفاً و604 آلاف مسافر على التوالي.

الشحن والرحلات

وسجلت خدمات الشحن المقدمة عبر المطار 400.015 ألف طن من البضائع خلال الربع الأول، مسجلةً تراجعاً بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من 2022 والتي بلغت 519.555 ألف طن.

ووصل عدد الرحلات الإجمالي عبر المطار خلال الربع الأول إلى 100.840 رحلة، بزيادة سنوية نسبتها 23%، وزيادة بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الأول 2019 والتي سجل المطار حينها 99.197 رحلة، في حين تجاوز عامل الحمولة (إشغال المقاعد) للربع الأول مستويات عام 2019، إذ وصلت إلى 80% في مارس 2023، وارتفع عدد المسافرين لكل طائرة إلى 220 بزيادة قدرها 19.5%.

زيادة الطلب

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: فاق أداء مطار دبي الدولي خلال الربع الأول كل التوقعات، ليعكس الزيادة الكبيرة في الطلب التي نشهدها في أسواقنا الرئيسية. ومع التطورات البارزة التي طرأت على قطاع السفر الدولي بما في ذلك تخفيف بروتوكولات السفر في الصين، وفترات الذروة السنوية لحركة السفر المحلية وموسم العطلات.

فإننا متفائلون جداً بنتائج الربع الثاني وبقية العام؛ لذا، قمنا بتعديل توقعاتنا لحركة المسافرين لعام 2023 لترتفع إلى 83.6 مليون مسافر، الأمر الذي يضعنا على مسافة قريبة من الوصول إلى أرقام حركة السفر السنوية المسجلة في عام 2019.

حركة أسبوعية

من جهته، أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، أن متوسط الحركة الأسبوعية للرحلات خلال الربع الأول بلغ 7200 رحلة.

فيما بلغ متوسط إشغال المقاعد على الرحلات 80 % خلال مارس، بمعدل عدد مسافرين على كل رحلة بلغ 220 راكباً، الأمر الذي يعكس نمو حركة السفر عبر مطار دبي من مختلف الأسواق، لا سيما من السوق الصيني الذي يعتبر من أكبر الأسواق مساهمة في نشاط حركة السفر العالمية.

وقال خلال لقاء مع الصحفيين، إنه في ضوء النتائج القوية التي حققها المطار خلال الربع الأول، من المتوقع أن تشهد حركة السفر خلال الصيف نمواً كبيراً بمعدل شهري يزيد على مليون مسافر مع ارتفاع إشغال رحلات الطيران من 80% حالياً إلى أكثر من 90% على معظم الخطوط.

وأضاف إن النمو القوي في حركة المسافرين عبر مطار دبي في الربع الأول، يرجع إلى انتعاش حركة المرور المباشر التي شكلت 65% من إجمالي الحركة، بالإضافة إلى الطلب القوي من الأسواق التقليدية، كالهند والسعودية وباكستان.

وكذلك نمو الطلب من أسواق أخرى كالولايات المتحدة وروسيا وألمانيا، فضلاً عن عودة الحركة إلى السوق الصيني بعد تخفيف بروتوكولات السفر في الصين، إلى جانب انضمام 3 شركات طيران جديدة للعمل من مطار دبي.

أسواق رئيسية

وأوضح أن معدلات الإشغال الحالية على الرحلات تعكس ارتفاع الطلب خاصة على الأسواق الرئيسية مثل الهند التي استحوذت على 3 ملايين مسافر من إجمالي الحركة خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى خط مومباي كان واحداً من أكثر الوجهات طلباً على السفر مع الهند بنحو 645 ألف مسافر.

وأضاف إن اتفاقيات الرمز المشترك التي تبرمها شركات الطيران العالمية مع طيران الإمارات تمنح المسافر مرونة كبيرة وخيارات أوسع ووجهات أكثر، ويكون لها أيضاً مردود إيجابي على زيادة حركة السفر عبر المطار.

كما هو الحال مع الاتفاقية التي أبرمتها طيران الإمارات مع شركة الطيران الأمريكية يونايتد وشركة الطيران الكندية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على حركة السفر من هذه الأسواق، مشيراً إلى أن أعداد المسافرين المرتفعة ونمو الحركة في مطارات دبي تنعكس إيجاباً على تعزيز دخل المطار.

ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تحسين فاعلية إدارة التدفقات على مدار الساعة، مشيراً إلى أن مطارات دبي لديها العديد من الأنظمة التي تساهم في زيادة سلاسة الحركة في المطار، منها نظام يمكنه توقع تدفق المسافرين في كل ساعة، مما يسهل التخطيط المسبق.

مطار آل مكتوم

وأكد أن هناك 18 شركة تعمل حالياً في مطار آل مكتوم الذي تعامل مع 54 ألف مسافر في مارس الماضي، في ظل التوقعات أن تصل حركة المسافرين عبر المطار إلى 670 ألف مسافر بنهاية العام الجاري.

وقال إن الاستدامة تشكل التحدي الاستراتيجي الأكبر لقطاع الطيران، مشيراً إلى أن مطارات دبي تعمل على تعزيز الجهود لمواكبة استراتيجية الإمارات للحياد الكربوني 2050.

وأضاف إن مطارات دبي قامت بإطلاق عدة مبادرات خلال السنوات الماضية منها إعادة تدوير من 60% من النفايات، وتركيب ألواح شمسية تصل إلى 15 ألف لوح شمسي تنتج نحو 7.3 ملايين كيلو واط، فضلاً عن تغيير 150 ألف مصباح تقليدي إلى مصابيح مخفضة للطاقة «إل إي دي»، وتحويل جزء من أسطول السيارات بالمطار إلى سيارات كهربائية.

وأوضح أن مطارات دبي تعمل بشكل متواصل على ابتكار وإطلاق مبادرات جديدة، وتطوير المبادرات القائمة بهدف تعزيز جهود الاستدامة والمساهمة في دعم جهود الدولة للوصول إلى صفر انبعاثات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز