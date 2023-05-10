سلطان القاسمي يترأس مجلس أمناء «الشارقة للنقل البحري» ويلتقي طلبتها

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، أمس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مكتب سموه بالأكاديمية في خورفكان.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء في اجتماعه الأول، مشيراً سموه إلى اختيارهم بناء على خبراتهم العملية والعلمية، التي ستعمل على تطوير الأعمال في الأكاديمية في مختلف المجالات الإنشائية والأكاديمية والبحرية وغيرها، ومثنياً سموه على ما قدموه من خدمات متنوعة لإنشاء الأكاديمية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بمستقبل الأكاديمية، وخطط العمل الجارية لتطوير عدد من المرافق والإنشاءات المختلفة، إلى جانب الخطط الأكاديمية والإدارية، حيث اعتمد الاجتماع تشكيل اللجان الداخلية الدائمة بالأكاديمية.

لقاء

إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أن العمل يجري بطريقة منهجية ومتكاملة، وفي مختلف المستويات والمجالات لتطوير الأكاديمية، لتكون واحدة من المؤسسات البحرية الرائدة على مستوى العالم.

موضحاً سموه أن الخطط والمشروعات الخاصة بالتطوير تشمل المستويات الأكاديمية والتدريسية، والأنظمة التدريبية والعملية، والمرافق الدراسية مثل المكتبات، إلى جانب التعاون الدولي والمناهج واستقطاب الخبرات العالمية، وذلك لصقل مهارات الطلبة الدارسين، وتخريجهم وفق المعايير المعتمدة والمواصفات العالمية في تخصصاتهم البحرية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بطلاب وطالبات الشارقة للنقل البحري، أمس، وذلك في مبنى الأكاديمية في خورفكان.

وتناول سموه إنشاء الأكاديمية، كونها إحدى المؤسسات التعليمية المتميزة في إمارة الشارقة، متمنياً سموه لها النجاح التوفيق في أداء دورها المأمول في التعليم والتدريب وتخريج الكوادر الفنية، قائلاً سموه: بالقانون رقم (2) لسنة 2023م، بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للنقل البحري، الصادر منا، أصبحت أكاديمية الشارقة للنقل البحري مؤسسة تابعة لحكومة الشارقة.

نأمل أن تكون «أكاديمية الشارقة للنقل البحري» واحدة من المؤسسات البحرية الرائدة في العالم، لدعم وتطوير قطاع النقل البحري، وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل في مختلف المجالات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

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