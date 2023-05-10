أحمد بن محمد: مصلحة المواطن وراحته تتصدر أولويات حكومة دبي

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن مصلحة المواطن وراحته تتصدر أولويات حكومة دبي التي لا تدخر جهداً في تقديم نموذج متطور في الخدمة المجتمعية أساسه تكامل السياسات والحرص على تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، وتهيئة السبل كافة لوصول تلك الخدمات إلى المستفيدين منها بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مركز البرشاء المجتمعي، التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث اطّلع سموه على سير العمل في المركز الواقع بمنطقة البرشاء الثانية في دبي، ويُعدّ من بين أكبر المراكز الحكومية التي تقدم خدمات مجتمعية، وذلك من خلال مقره المقام على مساحة تقارب 15 ألف متر مربع.

تقدير

وأعرب سمو النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام عن تقديره لجهود هيئة تنمية المجتمع وما تقدمه من خدمات متنوعة من خلال مراكزها المجتمعية في الإمارة.

كذلك أثنى سموه على ما تسعى لتحقيقه من أهداف أهمها تعزيز الهوية الوطنية والتواصل مع أفراد المجتمع للتعرف على احتياجاتهم المجتمعية، وتوفير المنافذ اللازمة لتقديم خدمات الهيئة للمواطنين في مناطقهم السكنية.

كذلك تعزيز التلاحم الاجتماعي والأسري والتواصل بين الأجيال، وتنمية المهارات الحياتية والصحية للإماراتيين وبشكلٍ خاص الشباب، فضلاً عن تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي.

وخلال جولته، التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من أصحاب الهمم من رواد المركز، حيث تبادل سموه الحديث معهم واستمع إلى آرائهم في مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى ملاءمتها لاحتياجاتهم وذلك بحضور عدد من الأسر وموفري الخدمات من الجهات الحكومية والخاصة.

وقال سموه أمس في تغريدة عبر «تويتر»: «مصلحة المواطن وراحته تتصدر أولويات حكومة دبي التي تُقدم اليوم نموذجاً رائداً في الخدمة المجتمعية أساسه أن المواطن أولاً... تفقدت اليوم مركز البرشاء المجتمعي التابع لهيئة تنمية المجتمع لمتابعة سير العمل والتعرف على خدماته التي يُقدمها على مدار الساعة لمختلف الفئات العمرية مع تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية».

متابعة

من جانبها، أعربت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع عن خالص الشكر لسمو النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام لاهتمام سموه بالاطلاع على خدمات الهيئة من خلال المراكز المجتمعية.

وذلك في إطار متابعة القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم، الذين يحظون باهتمام كبير من جانب حكومة دبي، وتأتي متطلباتهم في صدارة أولويات خطط التنمية واستراتيجيات التطوير المستقبلية للإمارة.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى حرص هيئة تنمية المجتمع على العمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمواصلة تطوير كافة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين في إمارة دبي، وجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، من خلال توفير المرافق الخدمية المبتكرة التي تتوافق مع الفئات المستهدفة.

مرافق

ويتضمن مركز البرشاء المجتمعي، مجموعة من المرافق الترفيهية والرياضية والقاعات متعددة الاستخدام المجهزة بشكل متكامل ومتاحة لاستقبال أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى المرافق المصممة بصفة خاصة لخدمة أصحاب الهمم.

ويوفر المركز العديد من المرافق المبتكرة ومساحات مكتبية تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 6 آلاف متر مربع، إضافة إلى العديد من المجالس وغرف الاجتماعات، وتضم الأقسام الرئيسية للمبنى، مركزاً متطوراً لإسعاد المتعاملين، ومركز اتصال متطور لتلبية احتياجات المتعاملين على مدار 24 ساعة.

إضافة إلى غرفة مراقبة متطورة مزودة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة وتحسين جودة الخدمات، كما يضم خدمات نادي ذخر الذي يضم مجلسين لكبار المواطنين.

كما يحتوي مبنى مركز البرشاء المجتمعي على مركز دبي لتطوير نمو الطفل، وحضانة للأطفال، وصالات رياضية للرجال والنساء مجهزة بأفضل المعدات الرياضية، إضافة إلى مسرح للفعاليات يتسع لمئة شخص، وصالة عرض سينمائية وغيرها من المرافق الصديقة لأصحاب الهمم.

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